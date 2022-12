Aurah Ruiz ha vuelto a protagonizar uno de los vídeos más polémicos e incendiarios de su canal de MTMAD, 'Original Aurah'. Cansada de ser el centro de las críticas, visiblemente enfadada y muy molesta por la ingente cantidad de comentarios ofensivos que recibe con cada publicación que cuelga en sus redes sociales, la grancanaria ha estallado como nunca en esta ventana abierta que es su canal de la mencionada plataforma y ha disparado a diestro y siniestro contra todos aquellos que la juzgan a ella y a su familia.

La joven 'influencer' no ha podido evitar protagonizar infinidad de titulares después de haber disfrutado unas vacaciones de ensueño en Dubai junto al también grancanario Jesé Rodríguez, ex jugador de la UD Las Palmas y actual componente del MKE Ankaragücü. Además, los 'tortolitos de Turquía' han decidido que los Emiratos Árabes eran el lugar ideal para celebrar el 32 cumpleaños de la canaria, que estuvo acompañada por el deportista, su hijo Nyan y sus más allegados, quienes se desplazaron hasta tan opulento enclave para festejar la nueva edad de la ex viceversa.

Sin embargo, la ex concursante de Gran Hermano VIP no ha aguantado más las presión y ha estallado en su último vídeo de 'MTMAD' contra todos aquellos usuarios y usuarias que no paran de insultarla en redes sociales y que no hacen más que criticar su alto nivel de vida.

"¡Me tienen hasta el coño!"

Muy enfurecida, sin poder controlar sus nervios y agotada de ser siempre el objetivo de las innumerables y violentas críticas que le dejan en forma de comentarios en su perfil oficial de Instagram donde acumula casi 700 mil seguidores.

"Este vídeo va para las malas personas. A las que creen que pueden opinar sin saber. Tienen una mierda vida, me tienen una envidia que os morís. ¡No pueden ni conmigo ni con mi cara! Están todo el puto día metidos en mis redes sociales. ¡Me tienen hasta el coño!", espetaba rabiosa la canaria. "Llevo mucho tiempo que no leo ni los buenos ni los malos comentarios porque paso de encontrarme un mal comentario. Conmigo no van a poder, ¡Dejen de hacer los primos, porque son unos putos primaveras! Me he callado hasta ahora y estoy hasta el mismísimo coño. Ya no me callo más", proseguía Ruiz.

Sobre su estilo de vida y su trabajo, Aurah Ruiz se ha defendido de estas voraces críticas. "Llevo desde 2018 trabajando en este canal. Con mi cara bonita lo que estoy haciendo es trabajar y hacer lo que me sale de abajo. ¿Se piensan que no hago nada? ¡Son unos mierdas de personas! Párense a pensar el día de mañana, si tuvieran hijo o una hija, lo que pasaría si una loca pirada pusiera esas mierdas de comentarios y no mirase más allá sobre lo que puede sentir una persona. Es muy fácil hacer daño sin saber y sin conocer".