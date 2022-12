La grancanaria y ex participante de Gran Hermano, Fayna Bethencourt, ha vuelto a denunciar este lunes que, su exmarido y padre de sus hijos, que está condenado por maltrato por el Tribunal Supremo sigue desaparecido de la Justicia desde el pasado 14 de noviembre.

"Sabemos dónde está, la zona, la urbanización... Pero la policía no puede hacer nada", afirma la canaria.

"¿Qué mensaje estamos dando con todo esto a la mujer que está pensando en denunciar a su maltratador? Eso es lo que más me preocupa", asegura.

"Está escondido en su agujero, como un bicho, y todavía lanza veneno. A mí no me está maltratando físicamente pero sigue infundiendo terror en mi casa", añade.

Carlos Navarro 'El Yoyas', condenado a 5 años y 8 meses de prisión por varios delitos de agresión y amenazas, no se presentó en el juzgado el día citado para cumplir su condena y está en busca y captura desde entonces.

“Yo no me siento aquí para probar nada, yo me senté delante de la ley, que fue delante de quien expuse unas pruebas y unos testimonios y todo ello pues llevó a una condena a esta persona”, recordaba Fayna durante su testimonio en ‘Sálvame’.

'El Yoyas' amenaza de nuevo a Fayna

'El Yoyas', según ha informado Cuore, ha salido de su escondite y lo ha hecho para amenazar de nuevo a su expareja, Fayna Bethencourt, quien ha decidido publicar unos audios muy fuertes sobre él que se usaron en el proceso judicial.

Fayna, aunque dice que ahora no tiene miedo, sí está inquieta tras la aparición de Carlos en un bosque para hablar con El Mundo, y por ello ha querido 'demostrar' cómo es el comportamiento del que fuese su marido.

Ante esto, 'El Yoyas' no se ha quedado callado y ha vuelto a amenazar aparentemente con un vídeo que ha enviado a los medios diciendo que todo lo que ha publicado Fayna es mentira.

La grancanaria, harta, ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales para asegurar que esos audios no están manipulados: "Mi torturador sigue maltratándome en la distancia. Este prófugo sigue mintiendo e intentando dañarme insultando y vilipendiando a mi familia porque sabe que es lo que más quiero", asevera.

"Le pido a las Fuerzas del Estado a las que corresponda encontrar a este individuo en busca y captura, que pongan empeño en ello, a pesar de no considerarnos a nosotros tres sus víctimas, como caso prioritario. Por cierto, la grabación original dura 50 minutos y habla con mi hija", añade.

El supuesto paradero de 'El Yoyas'

La fuga de 'El Yoyas', ha cobrado una expectación inusitada. Primero por esconderse tras la pena de cinco años y ocho meses que la Justicia le impuso por maltratos a su exmujer Fayna Bethencourt, también concursante de Gran Hermano en su día, y sus dos hijos. Después por la entrevista dada a El Mundo en un paraje desconocido y ahora por desvelarse el posible lugar donde esté escondido.

Ha sido Kiko Hernández el encargado de dar el supuesto lugar en el que se encuentra el fugitivo. el colaborador de 'Sálvame' manifestó tener información acerca de su paradero: "Me está escribiendo una persona que conozco, me dice que al parecer ya le pueden estar localizando y, al parecer 'El Yoyas' está en Les Pinedes de l'Armengol, en el pueblo que pertenece a Torre de Claramunt".

Y ha reiterado ese lugar posible: "Ahí tenía una casa donde iban mucho a la playa con esto de la risa y ahí es donde está escondido. Un fumadero.Vuelvo a repetir: en Torre de Claramunt, en Les Pinedes de l'Armengol, ahí hay que buscar al señor Yoyas", ha sido el alegato final de Kiko.