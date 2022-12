Ana Obregón ha protagonizado la que, sin duda, quedará para siempre en su memoria como una de las más complicadas de toda su trayectoria profesional. La presentadora y actriz lucha por recuperarse no solo del fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, sino de la marcha de su madre y su padre, ambos fallecidos durante el 2022.

Pese a que la intérprete ha intentado por todos los medios levantarse de tantos golpes, Obregón ha concedido una dolorosa y estremecedora entrevista para la revista Hola! en la que se abre en canal y cuenta cómo se siente a las puertas de la Navidad más dura de toda su vida.

Mientras prepara junto a Los Morancos las Campanadas para dar la bienvenida al 2023 en Televisión Española, la actriz ha querido revelar cómo está siendo este tramo final del año y cómo se enfrenta a días tan señalados como la Nochebuena.

"No tengo dónde ir"

Más sincera que nunca, Ana Obregón ha confesado que no sabe por qué la vida se lo ha puesto tan difícil. "La vida me ha castigado con ganas. Este año pensé que ya no podía haber nada peor, pero me tengo que enfrentar con la pérdida de mi padre y de mi madre" reconoce.

La Navidad más difícil de Ana Obregón: ‘No tengo a dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa’ https://t.co/bftBXbQifh pic.twitter.com/kDPGAjxr7m — Revista ¡HOLA! (@hola) 14 de diciembre de 2022

Sobre cómo pasará las fiestas y las noches más familiares de la Navidad, Ana Obregón ha confesado que "no tengo dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa".