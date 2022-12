Por sorpresa y a golpe de exclusiva. Así es como los fans de la cantante española Aitana Ocaña y los seguidores del actor Miguel Bernardeau se han enterado de la ruptura de la joven pareja de artistas.

Ha sido la revista Lecturas la que ha publicado en su último número que la querida pareja ya hace vida por separado y que ambos han decidido tomar caminos por separado ante una situación que ya se concebía insostenible.

De hecho, una de las últimas veces que, fuera de sus compromisos profesionales, se pudo ver a la pareja disfrutando de un momento de descanso fue cuando tanto Ocaña como Bernardeau estuvieron en Gran Canaria en mas de una ocasión debido a que el joven intérprete se encontraba rodando escenas de 'El Zorro' en la capital grancanaria.

Además, nada hacía presagiar que la pareja fuese a poner fin a su idilio de cuatro años de duración puesto que hace unos días ambos estaban presentando la serie que grabaron juntos para Disney+, 'La Última'.

Sin embargo, muchas son las voces cercanas a la ya ex pareja las que confirmaron que entre ambos hubo muy mal rollo durante la presentación del serial y que estarían esperando al estreno de la misma para oficializar la ruptura.

Ahora, durante la presentación de un producto de belleza, Aitana ha roto su silencio tras confirmarse el fin de su relación con el actor y ha desvelado cómo se encuentra al mismo tiempo que hacía un desesperado llamamiento a la prensa.

"Lo estoy pasando mal"

Visiblemente tranquila y atendiendo con cariño a los medios que esperaban con ansias sus primeras palabras, Aitana ha querido dejar claro cómo se encuentra en estos complicados momentos. "Estoy muy bien, no os preocupéis. Ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal, que nunca cuento nada personal. Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora", decía la cantante.

Sin embargo, preocupada por los movimientos sospechosos que ha visto en los alrededores de su casa, la intérprete de 'Vas a quedarte' ha querido hacerle una desesperada petición a la prensa por su seguridad. "Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo", compartía asustada.