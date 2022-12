Aurah Ruiz hace las maletas sin Jesé Rodríguez que se queda en Turquía. La exconcursante de 'GH VIP' y 'Mujeres Hombres y Viceversa' regresa a Canarias con su hijo Nyan, fruto de su relación con el futbolista del Ankaragüçu, con el que ha estado viviendo en Ankara desde el pasado verano.

La influencer ha regresado a las Islas después de 4 meses viviendo fuera. A través de su canal de Mtamd, ha explicado los motivos por los que ha dejado a Jesé en Turquía y regresado a su tierra con su familia.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido compartir con sus seguidores de 'Original Aurah' algunos de los momentos que ha vivido en España tras su regreso, incluyendo reencuentros con algunos de sus amigos y seres queridos.

"Gran Canaria tiene algo que atrapa"

Ruiz no puede estar más feliz en Gran Canaria. "La isla tiene algo que atrapa. Ahora lo valoro muchísimo", dice mientras asegura estar aprovechando y valorando al máximo los días de asueto que está pasando en Canarias.

El cambio no está siendo fácil y poder regresar a su tierra le ha servido para darse cuenta de muchas cosas. Así, ha aprovechado la ocasión para sincerarse y hablar de cómo ha sido su proceso de adaptación a su nueva vida en Ankara. Allí está sola, apenas tiene amigos; y en Gran Canaria tiene la ayuda de todos los suyos.

Nyan no lo pasa bien en Turquía

También se ha desahogado y explicado lo feliz que está siendo de ver a Nyan en España otra vez. Según ha explicado, el pequeño no lo está pasando bien y está teniendo bastantes problemas con el idioma. En este sentido, verle reencontrarse con sus antiguos compañeros de colegio ha sido una gran alegría tanto para ella como para su hijo. Esto le parte el corazón, ya que pronto deberá volver a la realidad y regresar a su cole de Ankara. "Me da mucha pena tener que llevármelo", dice.

Tampoco el tiempo ayuda. El eterno verano al que está acostumbrada contrasta con el invierno de Turquía, donde se espera nieve en las próximas semanas.

Sin embargo, por el momento, su vida y su nuevo hogar está a miles de kilómetros de su casa. Y allí se espera que regrese dentro de apenas unos días para pasar las Navidades con su marido Jesé y con su pequeño.

Critica hacia aquellos que cargan su estilo de vida

La joven 'influencer' no ha podido evitar protagonizar infinidad de titulares después de haber disfrutado unas vacaciones de ensueño en Dubai junto al también grancanario Jesé Rodríguez, ex jugador de la UD Las Palmas y actual componente del MKE Ankaragücü. Además, los 'tortolitos de Turquía' han decidido que los Emiratos Árabes eran el lugar ideal para celebrar el 32 cumpleaños de la canaria, que estuvo acompañada por el deportista, su hijo Nyan y sus más allegados, quienes se desplazaron hasta tan opulento enclave para festejar la nueva edad de la ex viceversa.

Sin embargo, la ex concursante de Gran Hermano VIP no ha aguantado más las presión y ha estallado en su último vídeo de 'MTMAD' contra todos aquellos usuarios y usuarias que no paran de insultarla en redes sociales y que no hacen más que criticar su alto nivel de vida.