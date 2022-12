Una vez más, Froilán vuelve a copar todos los titulares de los portales y medios de comunicación nacionales después de haberse visto envuelto en una pelea callejera a altas horas de la madrugada mientras salía de una conocida discoteca de la capital.

Sin embargo, en esta enésima polémica protagonizada por el sobrino del rey Felipe VI no solo hubo insultos y golpes, sino que, además, en esta reyerta hubo incluso navajazos de por medio. De hecho, algunos de los testigos presenciales de la disputa en la que se encontraba Froilán han asegurado a El Confidencial que uno de los amigos del hijo de la infanta Elena "sufrió una herida de arma blanca de 2,5 centímetros".

Sin embargo, mientras muchos pensaban que el joven iba a guardar silencio ante este complicado suceso, Froilán ha decidido enfrentarse a lo sucedido interviniendo en Y Ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, y ha sido en el espacio donde ha roto su silencio y desvelado qué ocurrió la fatídica noche.

"Yo, si soy algo, soy una víctima"

El sobrino del rey ha contado su versión de los hechos y no se ha dejado nada en el tintero. "Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea. Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado", apunta Froilán.

"No tiene una pizca de verdad. Una, que si un bar en las vistillas de Madrid. Me salto una cola de caballeros. Me pegan un puñetazo y hacen un KO. Y otro, que tengo un accidente con mi hermana en el coche. No sé de dónde salen esos bulos. Me encantaría saber de dónde salen esas cosas" decía molesto el joven.