La Graciosa se ha convertido en uno de los paraísos de Canarias para pasar las vacaciones en cualquier época del año. La única isla del Archipiélago en la que no ha entrado aún el asfalto -sus calles son de arena- es un reclamo para todos los que quieran disfrutar de la tranquilidad y de las playas de aguas cristalinas alejadas de grandes aglomeraciones.

La más pequeñas de las Islas Canarias habitadas no deja indiferente a nadie. Enamora a todo aquel que la visita y son muchos los viajeros repetidores que se dejan seducir una y otra vez por sus encantos, desde el paisaje hasta sus gentes. Si no has reservado ya un apartamento, a estas alturas de las Navidades es difícil buscar un alojamiento para pasar la Nochevieja.

Muchos turistas optan por un viaje de ida y vuelta. Es el caso del exfutbolista y actual director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butrageño, quien visitó La Graciosa el pasado miércoles en compañía de su mujer y tres hijos.

Otro de los rostros conocidos que ha elegido La Graciosa estas Navidades es el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano (Tele 5), Ismael Beiro. Pasará allí el fin de año con su familia.

Una paraíso para las bodas

La denominada octava isla canaria es también un paraíso para las bodas de novios de dentro y fuera de España. Allí celebraron la suya la sevillana 'adoptá' en Canarias, como ella misma se define, Anabel Pantoja, y el surfista grancanario de Pozo Izquierdo Omar Sánchez. La localidad de Pedro Barba fue testigo de su enlace en compañía de familiares y amigos el 1 de octubre de 2021. Su prima, Isa Pantoja, y sus amigas Raquel Bollo y Belén Esteban fueron algunos de los rostros conocidos que se trasladaron a La Graciosa para estar junto a los novios en el que prometía ser uno de los días más felices de sus vidas.

Sin embargo, el amor apenas les duró unos meses y era la propia Anabel la que confirmaba el divorcio. Un año después ambos tienen nueva pareja. Anabel cayó rendida en la última edición de Supervivientes a los encantos del esgrimista Yulen Pereira y Omar encontró a su nueva media naranja, la cordobesa Marina, en otro reality, Pesadilla en el Paraíso.

Omar y Marina han dejado la casa que compartían en Madrid porque según palabras de la cordobesa no les salía rentable seguir pagando un alquiler en la capital porque ya no tenían tanto trabajo allí. Prefieren acudir a Madrid en los momentos puntuales para cumplir con sus compromisos laborales. Mientras tanto, la pareja seguirá viéndose en la Península o en Canarias para continuar su bonita historia.

Poca distancia separan estas Navidades a Anabel y Omar. Mientras la excolaboradora de Sálvame se lo pasa de lo lindo en Gran Canaria con su madre, Merchi, su prima, Isa Pantoja, y el novio de esta, Asraf Beno, Omar ha regresado a La Graciosa para relajarse en compañía de dos amigos y sin Marina. Allí disfruta de chapuzones en el mar y de la rica comida graciosera. Sin ir más lejos ayer degustaron una sabrosa paella en El Veril.

El grancanario ha dejado constancia de su estancia en la isla graciosera a través de las stories y las fotografías que ha publicado en su perfil de Instagram.

¿Irá Anabel también estos días a La Graciosa? Por ahora pasará la Nochevieja y el Año Nuevo en Gran Canaria.