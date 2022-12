Después de acercar posturas por teléfono tras la muerte de Bernardo Pantoja, muchos daban por hecho que Kiko Rivera e Isabel Pantoja se verían esta Navidad en Cantora.

Un reencuentro muy deseado por la tonadillera - que hace más de un año que no abraza a su hijo - que por el momento no ha tenido lugar y que, según una ‘garganta profunda’ reveló en Sálvame, ek programa de Telecinco, podría no producirse finalmente.

Según este testigo - cercano a una trabajadora de la finca - la artista le habría dicho a Agustín Pantoja que quería disfrutar de sus hijos; después del fallecimiento de su madre, doña Ana, en septiembre de 2021, y de su hermano Bernardo hace poco más de un mes, y del ictus sufrido por Kiko en octubre, Isabel se habría dado cuenta de que la vida son dos días y que quiere disfrutarla con el Dj, con su hija Isa Pantoja y con sus nietos, a los que hace muchísimo que no ve en persona.

Contratiempo

Un firme propósito para acabar este 2023 que se habría truncado cuando Agustín, su mano derecha y fiel escudero, la puso entre la espada y la pared, diciéndole que si sus hijos ponían un pie en Cantora él se iría. Una elección que Isabel no dudó, escogiendo pasar estas fechas con su hermano y abandonando, a su pesar, sus deseos de ver más a Chabelita y reconciliarse por fin con Kiko.

Una información que la hija de la tonadillera no dudó en desmentir con contundencia este jueves minutos antes de coger un vuelo a Las Palmas de Gran Canaria con Asraf Beno para despedir el año en Canarias con su prima Anabel Pantoja: «Que no, eso es mentira, es mentira» aseguró, dejando claro que nada hay de cierto en que Agustín haya dado a elegir a su madre entre sus hijos o él. Lo que sí es verdad es que por el momento, y a pesar de que dejó entrever que visitaría con su hijo Alberto a la cantante para desearle Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, Isa no ha ido por el momento a Cantora. «Iré cuando vuelva de Canarias» anunció, evitando entrar en detalles de cuándo se producirá el reencuentro: «Ni el 1 ni el 2, vuelvo más tarde».

Respecto al posible acercamiento entre su madre y Kiko - con el que no tiene ningún tipo de relación - la colaboradora de El programa de Ana Rosa, en Telecinco, reconoció que no tiene ni idea y no sabe si el Dj quiere reconciliarse con la artista: «Mmmmm no lo sé».