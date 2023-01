Así es la casa que Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han dejado en Turquía

Se acabó la pasión turca de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz. El pasado viernes, el exjugador de la UD Las Palmas, se desvinculó del MKE Ankaragücu seis meses después de firmas con los otomanos.

A pesar de las dificultades iniciales para cambiar de vida, la joven influencer y el futbolista han tardado un tiempo en asentarse, y hasta le ha dado tiempo a tener un susto con la salud con su hijo, pero encontraron "un nidito de amor en el que echar raíces". Atrás dejan una mansión con cinco habitaciones y cinco cuartos de baño.

A través de su canal de Mtmad, Ruiz ha hecho un 'house tour'. Se trata de un ático dúplex en la ciudad de Ankara muy especial. Está en un piso 30, tiene un montón de habitaciones y también varias terrazas, aunque por seguridad hay un detalle que ha llamado mucho la atención.

"Las ventanas están cerradas con llave", ha dicho, algo que seguro que agradece teniendo un niño pequeño en casa.

Como no, está ubicado en uno de los edificios más modernos de la capital turca.

Una difícil adaptación

La semana pasada, la misma Aurah Ruiz hizo sus primeras declaraciones al saberse el cambio deportivo de Jesé Rodríguez, al que se le vincula al Elche, lo que supondría una vuelta a España del matrimonio.

"Se me está haciendo super difícil vivir en un país donde no se hable mi idioma. Se me está haciendo muy cuesta arriba. Quedan cuatro meses para que esto se termine y, sinceramente, no veo mi futuro aquí", la pareja ya tenía más que claro que su estancia en el país otomano tenía un fin cada vez más próximo.

“Se ha llegado a un acuerdo para que el contrato entre nuestro club y Jesé Rodríguez se rescinda de mutuo acuerdo. Agradecemos a Jesé Rodríguez todo su esfuerzo y sus servicios y le deseamos éxitos en su carrera”, afirmó en un comunicado el Ankaragücu, club turco, al que el grancanario llegó el pasado verano como agente libre después de finalizar su vínculo con la UD Las Palmas.

Tras este inesperado anuncio, su mujer, Aurah Ruiz ha roto su silencio tras darse a conocer la noticia y lo ha hecho con un emotivo y precioso mensaje tras el nuevo rumbo que tomarán al poner fin a su andadura en Turquía.

"Estoy totalmente orgullosa"

Feliz de ese ansiado cambio de vida que necesitaba la joven, Aurah Ruiz no ha tardado en mostrarle su apoyo público al futbolista en redes sociales con unas palabras con las que queda claro la postura de la grancanaria tras la decisión de su marido. "Nuestra vida ha dado un giro esperado de 360 grados" escribe la muchacha.

"Estoy totalmente orgullosa, de tu esfuerzo, tu constancia, disciplina y buen trabajo... Que comience u nuevo camino pero siempre juntos", desea Aurah Ruiz.