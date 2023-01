Dani Alves declarará como detenido este viernes debido a la presunta agresión sexual de la que se le acusa, que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre, según publican varios medios catalanes. El internacional brasileño ya negó toda implicación en este caso el pasado 5 de enero ante el juez.

La mujer que supuestamente recibió la agresión sexual denunció ante los Mossos D'Esquadra dicha agresión la misma noche que ocurrieron los hechos. El lugar de dichos hechos, tuvo lugar en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal.

Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, reaparece públicamente para hablar de la denuncia interpuesta hacia su marido.

"Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza". Esto es debido a la difícil situación por la que está pasando el ex blaugrana y toda su familia que ha sido acosada en los últimos días.

"Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", añadió.

"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto", zanjó.

¿Quién es Joana Sanz?

Es una modelo española, natural de Tenerife, que se ha ganado fama alrededor del mundo porque ha sido la cara de varias campañas publicitarias de marcas reconocidas.

Vivió en la ciudad de Barcelona desde muy joven, conociendo allí al que es ahora su marido. Se dedica al mundo de la moda, donde destaca desde los 17 años, ganando el concurso de 'Supermodel of the World', de la prestigiosa agencia americana Ford.

Su popularidad fue creciendo poco a poco, pasando a desfilar en la 'Cibeles Fashion Week' de Madrid, y siendo modelo de firmas como Gucci, Rosa Clará y Channel, entre otras. Pero sin duda, su mayor sueño es el de ser uno de los ángeles del desfile de Victoria Secret.