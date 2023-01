Gerard Piqué no sale de una para meterse en otra. Si la semana pasada no la olvidará jamás en su vida después de que se haya convertido en el hombre más criticado del planeta por la canción que le ha dedicado Shakira con ayuda del compositor argentino Bizarrap, ahora el ex futbolista del FC Barcelona se enfrenta a una nueva polémica en la que, de nuevo, la sombra de la infidelidad sobrevuela al deportista.

Esta es la majestuosa mansión que Shakira y Piqué compraron en Canarias Sin Twingos y sin Casios de por medio, Piqué y Clara Chía creyeron que la calma estaría a punto de llegar a sus vidas después de la tormenta mediática a la que han tenido que hacer frente desde que se hiciera pública su relación pero nada más lejos de la realidad. Sin tiempo para asimilar y volver a recuperar sus vidas, el programa presentado por María Patiño, Socialité, ha publicado en exclusiva una información que podría poner en jaque la relación del catalán con su nueva novia. De hecho, no solo podría conseguir esto sino que, de confirmarse la información contada por el espacio de los fines de semana de Telecinco, la relación entre Clara Chía y Piqué tendría las horas contadas. Infidelidad a la vista Según informa Socialité, Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía hace un año con una joven abogada. Los testigos entrevistados por el programa aseguran que el futbolista y la misteriosa mujer fueron vistos en actitud cariñosa en un local de Barcelona. ¿Dónde está Clara Chía? Se desvela el paradero de la joven tras el hachazo de Shakira en su contra El testigo al que han entrevistado desde Socialité asegura que "no es la primera vez que les veo en ese local pero hasta esa noche, siempre iban por separado (...) Se fueron a una zona aparte primero fue ella y, al rato, él, como si quisieran que nadie los viera entrar juntos Todos sabemos lo que pasó ahí dentro", sentencia la fuente.