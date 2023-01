Lisa Marie Presley, que falleció el pasado 9 de enero de un paro cardiaco, estaba tratando de perder peso para asistir a la gala de los Globos de Oro y celebrar el triunfo junto a su madre y Austin Butler, el protagonista de 'Elvis', que se llevó el premio a la Mejor Interpretación de un Actor en una Película.

"Volvió a tomar opioides y a tomar medicamentos para bajar de peso en las semanas previas a los Globos de Oro en un intento por lucir lo mejor posible para celebrar la película de 'Elvis'", han señalado fuentes cercanas a la familia a 'TMZ'. Además, han reconocido que la hija de Elvis Presley se sometió a una cirugía plástica dos meses antes de la entrega de premios y "bajó exageradamente de peso tras seguir una estricta dieta".

Según confirman las mismas fuentes, "en la ceremonia de los Globos de Oro, pocos días antes de su muerte repentina por un paro cardíaco en su casa de California, se vio a Lisa Marie, de 54 años, balbuceando y arrastrando sus pies en la alfombra roja". "Hablaba lentamente y repetía las palabras mientras hablaba con el actor Austin Butler sobre las tormentas e inundaciones en el sur de California", detallan.

De hecho, la cantante había luchado anteriormente con una adicción a los opioides después de que le recetaron a corto plazo durante su recuperación del nacimiento de sus hijas gemelas, Harper Vivienne y Finley en 2008. Sin embargo, en 2013 seguía consumiendo cocaína y entró en rehabilitación al menos cinco veces", según informa el citado portal.

Por otro lado, medios como 'Daily mail' confirman que las sobredosis de opioides desencadenan un paro cardíaco, y después de una adicción, la tolerancia del cuerpo a las drogas será mucho menor. "No está claro qué medicamentos para adelgazar tomaba Lisa Marie, pero todo apunta que se tomaba Wegovy, el medicamento para perder peso más nuevo y más conocido desde que fue aprobado por la FDA", señala.

"La semaglutida, el fármaco activo de Wegovy, puede causar una serie de efectos secundarios, incluidos problemas cardíacos, aseguran y puntualizan que incluso en los ensayos clínicos, los usuarios redujeron el 15 por ciento de su peso corporal durante 68 semanas, pero la droga también aumenta la frecuencia cardíaca y afecta la forma en que los impulsos eléctricos viajan a través del músculo cardíaco. Esto significa que los problemas cardíacos existentes, como enfermedades cardíacas o latidos cardíacos irregulares, podrían verse exacerbados por Wegovy", sostienen.

Por otro lado, la doctora Shauna Levy, profesora de cirugía bariátrica en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, que forma parte de la Junta Estadounidense de Medicina de la Obesidad, no descarta que Lisa Marie estuviera tomando Wegovy, pero ha afirmado a 'DailyMail.com' que incluso si lo hiciera, sería poco probable que fuera un factor que contribuyera a su muerte.

"Wegovy afecta la frecuencia cardíaca", dijo y argumentó: "Es solo un aumento de uno o dos latidos, por lo que realmente no debería tener un gran impacto en los resultados cardíacos". "A pesar de que Wegovy fue aprobado recientemente por la FDA como medicamento para bajar de peso, todavía hay muchos detalles que los médicos desconocen sobre cómo puede interactuar con otros medicamentos, incluidos los opioides", argumenta la facultativa.

El citado diario ha consultado también al doctor Levy, que considera que no existe interacción entre los opioides y Wegovy, "lo que significa que siempre que alguien siga los consejos de un médico y tome las cantidades correctas de cada uno, no debería haber problemas por tomar los medicamentos juntos".

De hecho, la causa de la muerte de Lisa Marie aún no se ha determinado con la autopsia, se están realizando más pruebas de toxicología para ver si hubo una sobredosis accidental o intencional.

"Todo el mundo creía que había estado sobria en los últimos años, pero tras la muerte de su hijo, el adolescente Benjamin Keough, su exmarido Michael Lockwood, dijo que temía que pudiera recaer", apunta el tabloide, que recuerda que cuando Lisa Marie era adolescente, entre los 13 y los 17 años, ya coqueteaba con los narcóticos, pero su madre la ingresó en The Castle, un centro de la Cienciología en Hollywood, para sacarla del mundo de las drogas.'Cocaína, sedantes, marihuana y bebida, todo al mismo tiempo... No sé cómo sobreviví. Me desperté un día con un montón de gente en el suelo. Conduje hasta la Iglesia de la cienciología y dije: 'Alguien... ayúdeme ahora mismo", confesó la propia Lisa Marie en el momento de su ingreso, que funcionó por un tiempo breve.

A los 27 años, la hija única de Elvis Presley, se casó con Michael Jackson, su segundo matrimonio, después de una unión de seis años con el actor Danny Keough, padre de Benjamin y su hermana, la actriz Riley, ahora de 33 años.

En el momento de su boda en 1994, había sido adicta a los opioides durante más de una década, hasta que sufrió un aparatoso accidente en 1984 en el set de un anuncio para Pepsi, que le provocó quemaduras graves en su cuerpo.

En el prólogo de un libro de Harry Nelson, 'Los Estados Unidos de los opioides: una receta para liberar a una nación que sufre', Lisa Marie reveló por primera vez el alcance de sus propias adicciones y que su adicción regreso tras el nacimiento de sus hijas gemelas en 2008.

"Puedes leer esto y preguntarte cómo, después de perder a personas cercanas a mí, también fui presa de los opioides", escribió y relató: "'Me estaba recuperando después del nacimiento [2008] de mis hijas, [Harper] Vivienne y Finley, cuando un médico me recetó opioides para el dolor. Solo me tomé una prescripción a corto plazo de opioides en el hospital para que sintiera la necesidad de seguir tomándolos. Puedes leer esto y preguntarte cómo, después de perder a personas cercanas a mí, también fui presa de los opioides", confesó.