Carla Barber y el empresario franco-monegasco, Joseph, podrían haber roto. La influencer canaria, quien anunció su boda por todo lo alto y su segundo embarazo hace a penas unos meses, podría no estar pasando por su mejor momento sentimental.

Los últimos rumores que envuelven a la pareja apuntan a que esta podría haber roto su relación después de su viaje a las Maldivas... ¡cómo lo oyes! Lo que supondría todo un bombazo para la canaria en este inicio de 2023.

La 'reina del pinchi-pinchi' siempre ha resguardado la identidad en redes de su (¿ex?) futuro marido y padre de sus dos hijos. Tanto que todavía no conocemos el rostro del susodicho. ¿Habrá sido este el motivo de la ruptura? Siéntate que te lo contamos todo, todito.

Así lo ha desvelado el tiktoker Abel Planelles, conocido por dar la exclusiva del embarazo de María Pombo, quien asegura que existe una posible ruptura entre el empresario y la exconcursante de ‘Supervivientes’. Fuentes cercanas a la zona en la que vive la, aún, pareja aseguran que en semanas no han sido cazados juntos, siempre por separado.

Abel Planelles despeja las dudas que envuelven al tema, y es que según afirma el periodista, la pareja no estaba pasando por su mejor momento e intentaron arreglar el fuerte bache con un superviajazado a las Maldivas. El objetivo era desconectar y alejarse del foco mediático, pero lo que tenemos claro es que esto no ha funcionado.

Hasta el momento, la canaria no se ha pronunciado sobre si hay o no ruptura amorosa, lo único que sí sabemos es que Carla Barber no ha hecho mención alguna de Joseph en semanas, algo que no es característico en ella, ya que siempre se encargaba de mostrarnos detalles para hacernos ver que el empresario andaba cerca.

Carla Barber siempre está envuelta en polémicas, la última la vimos cuando fue acusada de racismo al tener guardada a la cuidadora de su hijo, Bastián, bajo el nombre de "Filipina Mayet". ¿Nos sorprenderá de nuevo con una ruptura? ¡En breves lo descubriremos!