Joana Sanz sigue con su 2023 para olvidar. Mientras su marido Dani Alves sigue en la cárcel de manera preventiva por presunta violación y, después de perder un familiar, la modelo intenta rehacer su vida centrándose en lo laboral.

Con motivo del lanzamiento de la última canción de Shakira, en la que colabora con Karol G, Joana Sanz ha mostrado su lado más pensativo y ha lanzado una profunda reflexión que puede leerse como un claro dardo envenenado hacia Dani Alves. "Yo viendo que Shakira tiene nuevo tema y yo aún no saqué ninguno", escribía la tinerfeña. No contenta con esto, la modelo añadía una encuesta para preguntarle a sus seguidores si debería lanzar o no una canción. "Lo petas" o "No te vengas arriba", eran las opciones de respuesta.

Una clara declaración de intenciones en las que hace mención a las indirectas que lanza la colombiana a su ex, Gerard Piqué, en su nueva canción. Por ello, se intuye que lo que Joana Sanz nos quiere dar a entender que también tiene ganas de explicar cómo se siente y en qué punto está su relación con el futbolista. Un nuevo movimiento que también se puede interpretar como un giro en su comportamiento hacia su marido y que también deja entrever cuál es su posición al respecto. Hay que recordar que hace unas semanas la tinerfeña eliminó cualquier rastro de Alves de sus redes sociales.

Hace unos días, Joana Sanz publicaba varios vídeos en sus historias de Instagram en donde explicaba cómo se sentía en medio del duro momento por el que está pasando. En su acercamiento con sus seguidores no quiso pasar por alto la oportunidad de hablar de cómo está viviendo el ingreso en prisión de su marido: "Tengo días mejores y días peores, lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones. Los días en los que me siento divinamente y bien pues me gusta transmitirlo. Me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte. Para mí la música es terapéutica, me levanta los ánimos y me hace bien. Me pongo música que me levanta los ánimos, que te dé un subidón y estar lo mejor posible dentro de toda esta tempestad que yo creo que me lo merezco, ¿no?".

Nuevo zasca a Piqué

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han lanzado este viernes la canción titulada 'TQG' ('Te quedó grande'), en cuya letra sus seguidores han visto nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el trapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

"Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción conjunta, en la que también asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta 'pa' lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido", una letra en la que sus seguidores han reconocido en las redes sociales una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones a raíz de su ruptura sentimental.

El tema se ha convertido en trending topic y ya ha logrado 1,5 millones de reproducciones en las dos primeras horas desde su publicación.

Es la primera colaboración que las dos artistas llevan a cabo con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G "Mañana será bonito", el cuarto trabajo desde que arrancara su carrera discográfica en 2017 con "Unstoppable".

Karol G (Medellín, 1991) ya había lanzado también anteriormente un mensaje a su expareja, el trapero puertorriqueño Anuel AA, en su canción "MAMII" un duo con la cantante BeckyG que esta pasada madrugada ha conseguido el premio Lo Nuestro a Canción Del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami.

Este es uno de los cuatro galardones que ha logrado la colombiana, entre ellos el trofeo más importante de la noche, el de Artista Del Año, junto a Artista Femenina Del Año-Urbano y Canción Del Año.

También Shakira (Barranquilla, 1977) se ha llevado otros tres galardones como Artista Pop Femenina del año, Colaboración del Año Pop y Canción del Año- Pop Urbano por "Te felicito" junto a Rauw Alejandro, la primera de esta trilogía de canciones dedicadas a su ex, Gerard Piqué

Este lanzamiento llega tras el gran revuelo mediático que provocó el anterior tema de Shakira, la sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.