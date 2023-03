La modelo canaria Joana Sanz, de 29 años, ha confirmado lo que era un secreto a voces. Su intención es divorciarse del que hasta ahora ha sido su pareja, Dani Alves, el futbolista brasileño de 39 años encarcelado tras ser acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre y que espera juicio este mismo año.

Si bien en un principio mostró un apoyo férreo al deportista y confirmó ante las cámaras que no se iba a separar porque no iba a dejar solo a Alves "en el peor momento de su vida", Joana ha cambiado de opinión y ha decidido acabar con su matrimonio. La modelo ha compartido la noticia a través de una carta escrita a mano que ha subido a su cuenta de Instagram.

"Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de 'por qué' sin respuesta".

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo y, joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado".

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo y me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/2015. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida".

Críticas del hermano de Alves

El hermano de Dani Alves acusó a la canaria de estar haciéndose la víctima. «Señoras y señores esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre», escribió Ney junto a algunos de los vídeos que la española había estado compartiendo.

«Hasta ella sigue de luto y si no fuera suficiente para aumentar el dolor, el marido queda arrestado acusado de violación», añadió con ironía el hermano de Dani Alves.