Carla Barber sorprende y cambia el nombre a su segundo hijo y lo presenta en sociedad

"Con ímpetu, coraje y fuerza… así has llegado. Antes de lo previsto como yo presentía. Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz, gracias por estar en nuestras vidas". Con estas palabras anunciaba hace unos días Carla Barber que volvía a ser madre tras una de las etapas más convulsas de su vida.

La doctora grancanaria ha dado a luz a su segundo vástago en Las Palmas de Gran Canaria contra todo pronóstico puesto que, como ella misma ha compartido en sus redes sociales, tenía pensado recibir al pequeño en Madrid, con el mismo equipo médico que la asistió durante el nacimiento de Bastian. Sin embargo, la nueva ilusión de la canaria se ha adelantado a la fecha prevista de nacimiento y, finalmente, llegó al mundo el pasado viernes santo.

Sin embargo, la modelo y ex concursante de Supervivientes ha dado un giro de guion inesperado que afecta directamente a su segundo hijo. Hace unos meses, Barber anunció que el nombre de este sería Romeo pero, tras la separación del padre de sus hijos y al ver la forma en la que e ha producido el parto del pequeño, la sanitaria ha compartido con sus seguidores que le ha cambiado el nombre que inicialmente tenía elegido para el recién nacido.

¿Cómo se llama ahora el segundo hijo de Carla Barber? Ella misma lo ha desvelado.

De Romeo a ...

"Llevaba semanas sintiendo que mi bebé vendría antes de tiempo y no me equivoqué. Ha llegado casi un mes antes de lo que hubiera debido, adelantándose y llegando al mundo con muchísima fuerza. El momento en que nació fue increíble e inolvidable", escribe en su perfil oficial de Instagram antes de anunciar su decisión de cambiarle el nombre al pequeño. "Nada más escucharle y verle supe que su nombre no podía ser Romeo, como habíamos pensado ponerle".

Finalmente, Carla Barber ha comunicado que su hijo, que en un principio iba a llamarse Romeo Barber, finalmente se llamará Bosco Barber.