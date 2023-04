Marta Peñate estaba entusiasmada con su camino hacia la maternidad, pero una serie de obstáculos que ha enfrentado desde el inicio han comenzado a minar su entusiasmo. Tras anunciar que necesita someterse a una intervención, la exconcursante de 'Supervivientes' está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Además, ha revelado los crueles ataques que ha recibido en las redes sociales relacionados con su deseo de ser madre.

A pesar de que Marta se considera una persona fuerte mentalmente, el difícil proceso al que se está enfrentando la ha llevado a cuestionarse muchas cosas. La canaria ha hablado abiertamente sobre el complicado momento que está atravesando y ha compartido sus pensamientos más profundos.

El delicado problema de salud de Marta Peñate

La segunda finalista de la última edición de Supervivientes 2022 siempre ha manifestado sus ganas por convertirse en mamá y parece que ha sido con su actual pareja, Tony Spina, con quien la joven ha decidido iniciar este proceso tan ilusionante a la par que costoso.

Ahora, tras compartir con sus seguidores cuáles son los próximos pasos que tendrá que dar para comenzar su proceso de fecundación in vitro, Peñate ha compartido con sus fans en su canal de MTMAD que su 2023 empieza marcado por pruebas médicas.

Sin querer preocupar demasiado a las personas que siguen todas sus peripecias, Marta sí que ha desvelado el motivo por el que tiene que someterse a estos chequeos debido a que tiene una situación que podría dificultar su proceso de maternidad.

Marta Peñate ha desvelado que solo cuenta con un riñón en su cuerpo y esto le obliga a estar constantemente vigilada de cara a un embarazo y, para evitarse sustos innecesarios, la joven irá a realizarse las pruebas pertinentes para "tenerlo todo bien atado".

"Tengo un seguimiento nefrológico y tengo que ir... Como me van a hormonar y voy a tener un montón de medicamentos encima, pues para ver si hay una contraindicación para el riñón con que yo me hormone y tenga todo el proceso que tengo que hacer", explicaba. "Me han pedido que vaya al nefrólogo, mire como va el riñón y les dé un parte", sentenciaba.