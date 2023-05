"Un poquito de calma canaria… que me lo he ganado…. ", así describe en su post de Instagram la cantante Marta Sánchez, la paz y calma que recibe cada vez que está en su segunda casa, Gran Canaria. La artista se muestra espléndida posando en la playa de Las Canteras, como exhibe en sus redes sociales. La artista parece decir en su post de Instagram 'keep calm' y disfruta de Canarias

De todos es conocidos que Marta Sánchez, intérprete de éxitos como 21 días, La que nunca se rinde o el mítico y más que cantado Soy Yo, vive a caballo entre Madrid y Gran Canaria desde que conoció a su actual pareja, Federico León, un empresario grancanario al que define como "la luz de su vida", . Por este motivo la cantante no duda en hacer continuos viajes a la Isla y aquí disfrutar de los encantos grancanarios. Es muy habitual ver, a través de sus redes sociales, como la vocalista del extinto grupo Olé Olé comparte con sus seguidores fotografías inéditas de sus escapadas a Gran Canaria pero lo que deja ver Marta Sánchez en sus perfiles es que no solo está encantada con ser "una canariona más", como ha revelado en más de una entrevista, sino que es una grandísima embajadora de esta tierra. View this post on Instagram A post shared by Marta Sánchez (@martisimasanchez) Por todo ello, no es de extrañar que la artista aproveche y disfrute de lugares como Las Canteras para 'empaparse' de la tradicional calma de la que siempre hacen gala los canarios. No es seamos 'aplatanados', como nos acusan en muchos lugares. Es que en Canarias se respira paz, tranquilidad y eso ayuda a sanar el alma y nuestro interior. Copa del Rey No es de extrañar que la artista vallisoletana necesite esa paz. Después del amargo trago que vivió durante la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol en Sevilla. Donde fue abucheada por parte del público presente en el estadio Sánchez Pizjuán. Un hecho que Sánchez se tomó con tranquilidad, e incluso calificó de "sentir pena" por esa gente que la increparon cuando interpretaba el Himno de España. Ya la artista explicó que es "una tristeza que algunas personas piten el himno". Y añadió: "Siento pena por ellos porque debe ser muy, muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto". Finalizó destacando que ese no es su caso y que está "muy a gusto" y "muy orgullosa de ser española". Lo que está claro, que Marta Sánchez no sólo está feliz de ser española, también lo está por haberse integrado tan bien en las Islas. Y logrado alcanzar el 'keep calm' del que hacen gala miles de canarios.