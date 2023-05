La conocida exconcursante de 'Supervivientes', Marta Peñate, ha compartido con sus seguidores en su canal de mtmad los problemas de salud que ha enfrentado en su búsqueda por concebir. Su prometido, Tony Spina, ha estado a su lado en todo momento y ahora nos brinda detalles sobre cómo ha vivido él estos episodios que han generado preocupación entre los fans.

Tony confiesa que se preocupa profundamente por la salud de Marta y lanza un mensaje tranquilizador a todos los seguidores de la canaria. Si bien ha habido sustos, como la hemorragia interna derivada de su reciente cirugía de conización vertical, él destaca que ha sido el único problema grave que ha enfrentado su pareja. A lo largo de los últimos meses, Marta se ha sometido a numerosas pruebas e intervenciones para preparar su útero y estar lista para iniciar un tratamiento de fecundación in vitro en septiembre.

El exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' revela que todas las intervenciones han sido ambulatorias y no han implicado hospitalización. Ambos se mantienen optimistas y confían en que podrán cumplir su sueño de convertirse en padres gracias a la fecundación in vitro. Han descubierto que Marta padece hidrosalpinx, una enfermedad de las trompas de Falopio que causa infertilidad, y útero unicorne, una rara malformación uterina que se produce durante el desarrollo anormal de uno de los conductos de Müller, además de tener una reserva ovárica baja.

La pareja tiene como máxima ilusión convertirse en padres, y aunque Tony admite que les gustaría tener la "parejita" de hijos, no sienten una prisa desmesurada. En este momento, la salud de Marta es la prioridad absoluta. El exconcursante de '¿Volverías con tu ex?' enfatiza que no han perdido la esperanza en ningún momento y se mantienen positivos y luchadores. Están seguros de que lograrán su objetivo de formar una familia.

Tony revela que nunca antes había considerado seriamente la idea de tener hijos, hasta que conoció a Marta. Ambos comparten los mismos valores y tienen planes en común sobre cómo educar a su futuro hijo, en colaboración con sus respectivas familias. Tony confiesa que le habría gustado ser padre joven, pero a sus 34 años ya no puede cumplir ese sueño. Sin embargo, no le importa haber esperado hasta encontrar a Marta, ya que su mayor deseo es acompañar a su hijo en cada etapa de su vida y recorrer ese camino en familia. Además, destaca la importancia de que el niño esté bien cuidado incluso en caso de que la relación con Marta llegara a su fin.

En cuanto a los planes de boda, Tony afirma que desean formalizar su relación y que les hace ilusión que su futuro hijo o hija esté presente en ese momento especial, llevando los anillos. Aunque aún no tienen fecha para la boda, su principal objetivo en este momento es cumplir su sueño de ser padres.

Marta Peñate y Tony Spina demuestran una vez más su fortaleza y optimismo ante los desafíos de la salud, mientras siguen trabajando juntos para alcanzar su mayor anhelo: convertirse en una familia.