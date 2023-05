La ex concursante de La Isla de las Tentaciones, Tania Deniz, ha hablado en su canal de Mtmad sobre la relación entre Abril Cols y Fermín Aldeguer, el motorista de Moto 2. Sin embargo, en esta historia también aparece una cuarta persona, el talentoso centrocampista del FC Barcelona, Pedri.

En los últimos meses, Abril Cols, influencer catalana, había estado vinculada a rumores de una posible relación con Pedri. Sin embargo, se hizo pública su relación con Fermín, lo que desvió la atención del futbolista. Ahora, Tania Deniz revela que la ruptura entre Abril y Fermín se debe principalmente a la relación de la influencer con Pedri.

Actuando como portavoz de Fermín, Tania desmiente la versión de Abril, quien acusa de infidelidad al motorista. Tania asegura que Fermín no quiere hablar públicamente sobre el tema, ya que no es su mundo, pero le molesta que se difundan falsedades. Además, Deniz revela que Abril y Fermín no habían oficializado su relación porque ella no lo deseaba.

La presencia de Abril con la camiseta de Pedri genera controversia

Tania expresa su descontento ante la actitud de Abril, quien no desmintió los rumores de su relación con Pedri a pesar de estar comprometida con Fermín. Además, Tania menciona que Abril asistió en múltiples ocasiones al Camp Nou luciendo una camiseta del FC Barcelona con el nombre de Pedri en la espalda. Según Deniz, esto representa una falta de respeto hacia Fermín y alimenta los rumores sobre una relación entre Abril y Pedri, que aparentemente sí mantuvieron.