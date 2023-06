Carla Barber ha estallado como nunca en las redes sociales contra el padre de sus hijos, Joseph Rodríguez. Mientras la doctora estaba embarazada, anunció su ruptura con el empresario franco-monegasco, y pese a que todo apuntaba a que la relación entre ellos iba a ser de lo más positiva por el bien de sus hijos, nada más lejos de la realidad.

Además, hace unos meses, la doctora grancanaria reveló en una entrevista lo que motivó su separación y que sufrió una decepción muy fuerte en lo que a su ex pareja respecta y aseguró que "no es como me esperaba. Y sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación terminó. En muchos aspectos de nuestra vida me ha vendido que es una persona que no es. Yo, como soy una persona transparente, me creo lo que me dice la gente. Y cuando ves que alguien no está a la altura de las situaciones, no queda más remedio que tomar una decisión, por mucho que te duela y por mucho que lo quieras", asegura.

Ahora, la 'reina de pinchi-pinchi' mucho más recuperada y enamorada de nuevo, ha publicado una inesperadísima historia en la que carga brutalmente contra padre de sus hijos y en la que ha lanzado un grito desesperado en sus redes ante el pasotismo de su ex pareja para con los dos hijos que tienen en común, los pequeños Bastian y Bosco.

"Lleva 13 días sin preguntar ni saber nada de ellos"

Pese a que su millón de seguidores está más que acostumbrado a conocer todos y cada uno de los movimientos de la médica estética, que Carla Barber estallara de esta forma contra el padre de sus hijos ha sido una completa y absoluta sorpresa.

"No sé si es que soy de otro planeta" comenzaba angustiada para contar su situación actual con Joseph Rodríguez. "Que alguien me explique cómo un padre o una madre puede estar 13 días sin preguntar por sus hijos ni saber absolutamente nada de ellos", dice mostrando públicamente su hartazgo.

"Qué pena más grande... O no, quizá sea una suerte", sentencia.