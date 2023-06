La vida de Shakira es algo similar a una montaña rusa. A sus problemas con Hacienda y su complicada relación con su ex marido y padre de sus dos hijos, el futbolista Gerard Piqué, se une ahora otro nuevo frente para la cantante. Hace solo unos días, la colombiana volvía a revolucionar la industria musical con su nueva canción, llamada "Acróstico", y con la que, al igual que ocurrió con sus dos anteriores singles, "TQG (Te quedo grande)" y "BZRP Music Sessions #53", ha ido directamente al número uno de ventas en todo el mundo. ¿Qué tiene de especial "Acróstico"? Pues que se trata de un tema donde predominan los ritmos urbanos y donde la colombiana muestra el amor incondicional que siente por sus dos hijos, Milan y Sasha, que, por cierto, salen en el vídeo oficial de esta canción, demostrando sus grandes dotes musicales.

Pero no todo son buenas noticias para Shakira que ha visto cómo Piqué mostraba su enfado por no haberle pedido permiso para sacar a sus hijos y por la exposición mediática que hace de los mismos. Una información que se añade a otro nuevo desafío de la cantante a su ex pareja, quien hace unas semanas acudía a sus abogados porque el blaugrana había contado con su hijo mayor para la retransmisión de un debate sobre fútbol en una plataforma de streaming. A ello se suma ahora una acusación de plagio.

Las sospechas de plagio vuelven a planear sobre Shakira. ¿Hasta qué punto es cierto?

Al parecer, la cantante Paula Mattheus ha sembrado la duda al compartir un vídeo en su cuenta de Instagram en el que asegura que la nueva canción de Shakira se parece mucho a una suya, "Te lo dije de verdad". La cantautora vasca de 24 años, conocida por canciones como "Valientes de sofá" o "La hipoteca", solo plantea la similitud entre los dos temas, aunque cree que podría tratarse de una mera coincidencia. "Sí que se parece, pero dudo que Shakira haya plagiado, son cosas que pasan en la música, imagino que habrá sido casualidad", escribió Mattheus en sus stories, añadiendo que el hecho de que el nuevo hit de la diva del pop latino se parezca al suyo es un honor: “Eso es que es un buen tema".

No es la primera vez que Shakira es acusada de plagio. Cuando lanzó su 'Music Session 53', junto a Bizarrap para "vengarse" de Piqué y su relación con Clara Chía, ya dijeron que el estribillo era muy parecido al de "Solo tú" de la cantante venezolana Briella, que había sido lanzado seis meses antes. Y cuando compuso en 2010 la canción del Mundial de Sudáfrica, "Waka Waka", el colombiano Wilfrido Vargas dijo que era un plagio de su canción "El negro no puede". Shakira recibió una demanda del cantautor por 11 millones, pero se negó a pagar esa suma, ya que su inspiración venía de una canción folclórica de África.

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, así que habrá que esperar a la siguiente canción que lance Shakira para ver si las nuevas acusaciones de plagio vuelven a planear sobre su meteórica carrera.