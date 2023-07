Tiene 26 años, es de Agüimes y el pasado mes de mayo se convirtió en Miss International Spain. Así es Claudia González que en octubre viajará a Japón para tratar de ganar la corona de Miss Mundo

Para ella, este acontecimiento es un sueño hecho realidad y, al mismo tiempo, un desafío emocionante al representar a España. Aunque originalmente Claudia no aspiraba a incursionar en el mundo de la moda, su deseo era convertirse en profesora o veterinaria. Sin embargo, durante su adolescencia, numerosas personas reconocieron su potencial y la animaron a probar suerte en este campo.

Primera Dama en Miss World Las Palmas

"Empecé justamente por un certamen de belleza, me presenté cuando tenía 19 años a Miss World Las Palmas donde quedé primera dama. A raíz de ahí me presenté en una agencia de modelos y comencé a trabajar en la isla y luego internacionalmente", reveló María en una entrevista para la revista Lecturas

Cuando se le preguntó si siempre había querido ser modelo o si había tenido otros sueños de niña, María respondió: "De pequeña quería ser profesora o veterinaria, me encantan los animales. También estuvo presente ese pensamiento de ser modelo, fue más en la adolescencia cuando muchas personas me decían y me animaban a que lo intentara porque me veían potencial para ello".

La motivación de María para participar en un certamen de belleza provino de un amigo cercano. "La primera vez que me presenté, me motivó hacerlo mi amigo Alejandro González. Yo no sabía casi nada sobre los certámenes. Después de eso, me encantaba seguir los concursos, como se desenvolvían las candidatas, cómo representaban al país fuera, sus triunfos y también dentro de mí permanecían esas ganas de volver a presentarme y no ser solo espectadora", compartió.

La modelo también compartió sus sentimientos y experiencias durante la final de su concurso nacional en Tenerife. "Con muchos nervios, mis compañeras eran bastante fuertes para llevarse la corona, pero también lo disfruté mucho porque estaba satisfecha con el trabajo previo realizado. Poder representar ahora a España internacionalmente es todo un sueño y un reto a la vez para mí", expresó.

En cuanto a la convivencia con las demás candidatas, María describió un ambiente de compañerismo. "Fue buena, hubo mucho compañerismo. Éramos cincuenta y dos chicas y es normal que en una semana no conectes por igual con todas o no las conozcas a todas todo lo que hubiese querido. Pero fue muy enriquecedor tratar con todas, cada una con su historia y sus circunstancias de vida", destacó.

Cuando se le preguntó si se había hecho amigas durante esta experiencia, mencionó a su compañera de cuarto y a otras chicas encantadoras. "Sí. Me llevo a mi compañera de cuarto, Ainara, representante de Lleida. Nos reímos mucho, desde el primer momento conectamos bien y nos hemos apoyado durante toda la concentración. Aparte de otras mujeres encantadoras como Marta e Itzíar", compartió.

María también reveló detalles sobre su rutina de cuidados, enfocada en el deporte, una alimentación saludable, hidratación y cuidado diario de la piel. Además, reveló su secreto de belleza especial: "Protector solar todos los días del año. Creo fielmente en la necesidad de protegernos del sol a largo plazo para una buena salud de la piel".

Importancia de rodearse de personas queridas

En cuanto a su bienestar psicológico, mencionó la importancia de priorizarse a sí misma y rodearse de personas queridas. También destacó la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

Al abordar el tema de la exposición masiva en las redes sociales, María comentó: "Lo llevo bien porque no me tomo nada de manera explícitamente personal. Agradezco lo positivo y también lo negativo, pero sé que es algo externo, por lo que no me pesa recibirlos".

Finalmente, dejó un consejo para quienes aspiran a seguir sus pasos en la industria de la moda: "Que si quieren algo lo luchen, que crean en sí mismas y siempre el ser agradecida, por cada paso que den por muy pequeño que sea".