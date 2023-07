El actual verano es el primero en 14 años en el que no se emite uno de los programas históricos y más polémicos de la televisión en España, con sus defensores y detractores. Sálvame, el icónico magacín de Telecinco se despidió de los espectadores el pasado 23 de junio con un emotivo programa cargado de recuerdos y emotividad en el que no faltaron la quema de objetos característicos del espacio televisivo producido por la Fábrica de la Tele.

Terelu Campus, María Patiño y Adela González condujeron la última sesión de Sálvame. Algunos de los colaboradores ya tienen trabajo en un nuevo proyecto en Netflix.

Por otro lado, el pasado viernes Telecinco ponía fin al Sálvame de Deluxe, la apuesta de La Fábrica de la Tele en el 'primetime' después de 341 'Poli Deluxe', 700 entrevistas y muchas horas de entretenimiento. Sin embargo, no ha sido hasta siempre porque, según revelaron Terulu Campos y María Patiño, "no nos morimos, nos vamos de viaje". Falta por saber cuál será la nueva apuesta.

Las entrevistas a Mercedes Milá, Leticia Sabater y Conchita fueron las últimas de Sálvame Deluxe.

Mientras tanto, presentadores y colaboradores de Sálvame disfrutan de sus vacaciones a la espera de incorporarse o buscar trabajo en un nuevo proyecto. Es el caso de la vasca Adela González, quien ha disfrutado recientemente de unas vacaciones en Lanzarote y Fuerteventura, tal y como ella ha desvelado en sus redes sociales.

Adela llegó a Telecinco en 2022 tras una terrible pérdida: la muerte de su hija de ocho años Andrea en 2020. Tal y como ella misma reveló en Sálvame el último de su emisión, “Sálvame me salvó a mí, y vosotros lo sabéis”.

De Telecinco a La Sexta

Tras la cancelación de Sálvame Adela regresará a la competencia y en breve presentará junto a Boris Izaguirre en La Sexta el programa Más vale tarde, que hasta el momento conducían Iñaki López y Cristina Pardo.

Será los sábados cuando se podrá ver a esta nueva pareja en el grupo Atresmedia hablando de actualidad y crónica social.

En el vídeo que Adela publicó hace unos días de sus vacaciones en Canarias se pueden ver algunos de los lugares que visitó en Lanzarote como Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes, las Montañas del Fuego, Papagayo, Los Hervideros y el lago verde en El Golfo, Las Grietas y la Fundación César Manrique.

Sin César Manrique, creador de la Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, además de otras obras dentro y fuera de la isla, Lanzarote no sería el reclamo turístico mundial que es desde hace más de medio siglo.

Precisamente, Adela finaliza el vídeo con una cita del artista lanzaroteño en castellano y en inglés sobre el erotismo que data de 1978:

“No tengo ninguna sensación de culpa. Estoy furibundamente en contra de la tragedia española, del luto y del pecado mortal, por lo cual se comprenderá que odio nuestro costumbrismo. El único pecado importante es crear dolor”.

En los comentarios de los seguidores de Adela en su cuenta de Instagram a raíz de que hace dos días la presentadora publicara el vídeo de sus vacaciones canarias, está el de su compañero Boris Izaguirre: "Maravilla!! Love Boris", ha reaccionado el escritor y presentador.

También figura el otros internautas deseándole buenas vacaciones y agradecidos con ella por su trabajo en Sálvame: "Felices vacaciones espero pronto verte en algún programa me gustaste mucho como presentadora no te co😘nocía"; "Bienvenida a nuestras islas gracias por compartir son maravillosas son únicas desde Gran Canaria un abrazo 🤗🤗🤗"; "Felices vacaciones Adela, yo también visité Lanzarote y lo disfruté. 😍😘"; "A disfrutar mucho te lo mereces 🥰😘😘"; "Que guapa estás Adela, echo de menos el programa y no sé, si volveré a ver ese gran Equipo de formaban todos vosotros , gracias por esas tardes de entretenimiento ... Saludo desde Ibiza".