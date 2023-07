El hijo de Carla Barber tiene que ser hospitalizado: "Tiene una infección en las vías respiratorias"

Carla Barber, exconcursante de 'Supervivientes', ha tenido que contactar una vez más a su pediatra debido a la fiebre persistente de su hijo Bastian Segundo, lo cual ha generado preocupación en la influencer. El pequeño ha sido diagnosticado con una infección respiratoria y ha sido puesto en tratamiento médico.

Para Carla Barber, conciliar su vida profesional y familiar puede resultar desafiante, pero cuenta con la ventaja de tener a un pediatra que acude a su domicilio cuando lo necesita. Este especialista ha sido de gran ayuda en varias ocasiones, como ahora, cuando Carla se encontraba trabajando en una de sus clínicas y el médico pudo diagnosticar y tratar a su hijo enfermo.

Infección de las vías respiratorias

"Bastian comenzó con un antibiótico hoy. Tiene una infección de las vías respiratorias. Por eso estaba más demandante y necesitaba más atención, además de mostrar celos cuando me acercaba a Bosco", relata Carla, quien también es pareja del doctor Carlos Rubí.

Durante el tiempo en que el pediatra visitó su hogar, Carla aprovechó para bañar y dormir a sus dos hijos, destacando lo complicado que puede ser cuidar de dos bebés cuando está sola en casa.

"Hoy vino nuestro pediatra, siempre tan atento y pendiente cuando lo necesitamos. Realiza visitas a domicilio y cuando lo llamé desde la clínica esta mañana, vino de inmediato a ver a Bastian", explica Miss España 2015. Carla menciona que gracias a la llamada telefónica con el médico, pudo tranquilizarse y continuar con su jornada laboral.

"Mientras estaba con Bastian, me llamó y me explicó todo en detalle. Esta mañana estaba bastante preocupada y su visita me permitió trabajar sin preocupaciones", señala Carla, agradeciendo la atención y rapidez del especialista de su hijo.

Reflexiona sobre la diferencia entre sus hijos

Después de compartir su preocupación y agradecer al pediatra, Carla reflexiona sobre las diferencias entre sus dos hijos. Bosco, con tan solo tres meses, tiene un carácter completamente distinto al de su hermano mayor. Incluso su abuelo lo llama "San Bosco" debido a su naturaleza tranquila y bondadosa.

Esta realidad contrasta con la experiencia de Carla con Bastian Segundo, quien además de ser un niño enérgico, ha enfrentado varias enfermedades desde muy pequeño. "Bosco ya no cabe en el capazo. ¡Tiene 3 meses y está enorme! Es muy bueno, nunca ha estado enfermo, esperemos que siga así. Bastian ha estado enfermo varias veces, desde muy pequeño", comenta Carla mientras reconoce que cada vez que su hijo se enferma pasa momentos difíciles emocionalmente: "Realmente se sufre mucho".