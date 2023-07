Es una de las noticias del verano. La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, avanzada por la revista People, ha revolucionado las redes y a los fans de ambos artistas.

Un año cargado de desamor en el entorno internacional de la música, ya que coincide con el divorcio de Shakira con el padre de sus hijos, el exjugador del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, al que ya ha dedicado varios temas musicales en los que le lanzaba fuertes 'pullas'.

La canción más popular de esta nueva saga de Shakira fue la lanzada con Bizarrap. Pero antes, pudo sacar con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro 'Te felicito,' donde ya dejaba ver que la relación con Piqué no había terminado bien.

Parece que desde entonces, Shakira y Rauw Alejandro han mantenido una amistad que ha llevado a la colombiana a visitar, junto a sus hijos Milan y Sasha, la isla del ahora ex de Rosalía. En este tour es donde han sido pillados bañándose todos juntos.

El momento fue captado por una joven fan de Rauw Alejandro. En un hilo de su cuenta de Twitter detalla cómo fue que vio a ambos artistas en la misma zona en la que ella se encontraba con otros amigos.

Otros fans harecopilado más imágenes y vídeos del momento y publicado en las redes sociales.

Rauw Alejandro junto a Shakira y su familia hace días en Puerto Rico.

Pese a lo que se pudo pensar en un primer momento, sobre la posibilidad de que ambos artistas compartieran viaje en Puerto Rico, todo apunta a que Shakira poco tiene que ver en la ruptura de Rosalía con Rauw.

Sin "cuernos" de por medio

La intérpreteete catalana Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro, no se han separado por una tercera persona. Es el propio Rauw quien lo ha desmentido en redes sociales este miércoles, después de las informaciones que relacionaban la ruptura con Valeria Duque, una modelo colombiana.

"Sí, hace unos meses atrás, Rosy y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado", explicaba el ex novio de Rosalía en su perfil de Twitter.