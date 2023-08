Carla Barber se arrepiente de haberse comprado un 'casoplón' en Gran Canaria

Carla Barber, reconocida influencer y exconcursante de 'Supervivientes', se ha planteado abandonar Madrid y regresar a Canarias después de adquirir una nueva casa en Gran Canaria. Aunque estaba emocionada con esta nueva etapa de su vida, ha enfrentado una realidad que su amiga Violeta Mangriñán conoce bien.

Después de construir su casa de ensueño en Valencia y dejar atrás Madrid junto a su pareja Fabio Colloricchio y su hija Gala, Carla ha comprendido lo poco práctico que es vivir en su tierra natal, a pesar de estar cerca de su familia. Dado que gran parte de su trabajo se encuentra en la capital, tanto Violeta como Fabio se han visto obligados a pasar mucho tiempo viajando en tren o en carretera, separándose así de lo que más aman, su hija Gala. Por esta razón, han decidido regresar a Madrid y alquilar un lujoso ático de dos plantas.

Casa de Madrid

Carla ha experimentado una situación similar. La doctora y famosa por sus tratamientos estéticos, decidió comprar y reformar un palacete en las afueras de Madrid para criar a sus hijos Bastian y Bosco sin descuidar su clínica principal, parte de su imperio estético que ha expandido por toda España.

Sin embargo, su ruptura con Joseph Rodríguez ha complicado las cosas. Aunque ha rehecho su vida junto al cirujano Carlos Rubí, la ausencia del padre de sus hijos y la distancia que los separa de su familia en Gran Canaria dificultan que Carla pueda atender su casa, su trabajo, su faceta de influencer y su vida familiar y personal.

A pesar de la dura realidad de ser madre soltera, Carla se las arregla para organizarse y llegar siempre a tiempo a casa para pasar tiempo con sus hijos. Aun así, siempre ha tenido en mente la idea de volver a su tierra natal. Con la posibilidad de que la abuela se haga cargo de los niños cuando ella no pueda y la presencia de otra de sus clínicas en Canarias, Carla ha decidido comprar una casa allí.

Aunque aún no se ha mudado, planea realizar obras y reformas para adaptarla a sus gustos, y así evaluar si se convertirá en su residencia habitual. La influencer tiene muchas dudas al respecto. Durante estos días, ha tenido que separarse de sus hijos, quienes se encuentran con sus abuelos en Gran Canaria. Carla decidió llevarlos allí durante el verano, mientras se llevan a cabo las obras en su palacete que, lamentablemente, carece de aire acondicionado.

La separación de sus hijos, un motivo que también ha hecho llorar a su amiga Violeta en innumerables ocasiones, ha llevado a Carla a replantearse si dejar Madrid es la decisión correcta. Es un tema sobre el cual ha querido hablar ahora.

Ser madre, una prioridad

"Ser madre y estar con mis hijos es mi prioridad. No estar con ellos no solo me entristece más de lo que nunca antes había experimentado, sino que también me hace replantear decisiones importantes, como dónde viviremos en el futuro", reflexiona la ex Miss España 2015.

Bastian y Bosco han hecho que Carla cambie de opinión en cuanto a sus planes futuros. Por ellos consideró mudarse a Gran Canaria y por ellos también se plantea quedarse en Madrid. "Un día me despierto y pienso una cosa, al día siguiente pienso otra. Creo que es muy normal y sé que lo que decida será lo mejor para ellos y para mí", expresa con indecisión.

La situación del aire acondicionado en su casa, que no fue considerado en la reforma, ha sido un punto crucial para ella en todo este proceso. "Este problema con el aire acondicionado me ha impedido estar con mis hijos durante estos tres días. Aunque trabajo, siempre llego a tiempo para estar con ellos, todos los días", comparte después de separarse de sus hijos por primera vez debido a circunstancias obligatorias.

"Ahora no estoy segura de si vivir fuera de Madrid sería la mejor opción. Tendría que pasar muchos días aquí sin ellos, y sinceramente, creo que me resultaría imposible. Al menos eso creo", concluye, consciente de la realidad que enfrentaría si decide instalarse con sus hijos en Canarias.