María Teresa Campos falleció hace una semana y, desde entonces, no han parado de sucederse los homenajes a la 'reina de las mañanas' por parte de sus seguidores, de sus compañeros de profesión y de su familia, como no podía ser de otra forma.

La muerte de la comunicadora ha dejado desolado a todo el país pero, más aún, a los familiares y amigos de la periodista y presentadora malagueña. En concreto, sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego están completamente devastadas tras el fallecimiento de la 'reina de las mañanas' puesto que han sido ellas, jutno al núcleo duro de la comunicadora, los que han permanecido con ella hasta el final de sus días.

Tras trasladarse a Málaga para dar el último adiós a la periodista, Terelu Campos ha publicado una estremecedora carta dedicada a su madre en la que habla, como nunca y a corazón abierto, del último año de su madre. Además, ha hecho varias confesiones que han caído como bombas en el corazón de los fieles seguidores de Teresa Campos.

"He rezado, muchas veces, para que se fuera"

En su blog para la revista Lecturas, Terelu Campos ha sido lo más sincera posible en una situación como la que atraviesa y su dolor traspasa las páginas de la revista para la que colabora.

"Hablar de mi madre y de su pérdida es el mayor desgarro. Ha muerto María Teresa Campos pero, para mí, ha muerto nuestra madre. Mi madre ha sufrido, durante casi once meses, el mayor espanto de la vida de cualquier ser humano. Su cerebro la devoró y su cuerpo la consumió", comienza la hija mayor de la comunicadora.

"He rezado, muchas veces, para que se fuera. Igual os parece monstruoso y, hoy que ella ya no está, me lo parece a mí. ¡Sé que era lo mejor para ella!" reconoce con unas duras palabras.