Carla Barber, conocida por su participación en el programa "Supervivientes," ha revelado recientemente que sufre de aerofobia, un miedo irracional a volar. A pesar de viajar constantemente en avión debido a su trabajo, la doctora confiesa que tiene un profundo pánico a volar, que se ha vuelto cada vez más intenso con el tiempo.

Su último vuelo, marcado por turbulencias y una tormenta, desencadenó un ataque de pánico en Carla Barber, quien rompió en llanto de manera desconsolada debido a esta desconocida fobia, de la cual decidió hablar públicamente por primera vez.

A pesar de su necesidad de viajar con frecuencia debido a compromisos laborales, la influencer confiesa que cada vez le resulta más difícil enfrentar su miedo a volar y que constantemente teme que "va a morir en cualquier momento."

Aerofobia

La aerofobia de Carla Barber y los ataques de pánico que experimenta en el avión no solo la hacen llorar desconsoladamente, sino que también le provocan náuseas. Esta fobia ha tomado por sorpresa a sus seguidores, quienes están acostumbrados a verla viajar con regularidad.

Hasta ahora, Carla Barber nunca había hablado de su aerofobia. Fue en un vuelo con destino a la boda de unos amigos en Valencia cuando vivió el peor vuelo de su vida. Después de aterrizar y sentirse aliviada por estar a salvo, decidió hacer público su mayor temor. "Nunca lo había pasado tan mal en un avión," declaró, con el susto aún presente.

La modelo, que fue coronada Miss España en 2015 y demostró ser una verdadera luchadora en "Supervivientes," donde incluso batió récords, ha demostrado durante años una gran fortaleza física y mental. Sin embargo, su confesión revela un lado vulnerable, ya que enfrenta el temor irracional de volar.

Miedo a volar

"No tengo ningún truco para superar el miedo en el avión," compartió con sus seguidores. "Si pudiera evitarlo, no volaría en absoluto. Tengo que volar mucho debido a mis compromisos, pero preferiría no hacerlo. Estaba tan asustada que intenté grabar un mensaje para enviarlo a mi madre, y esto fue lo que resultó. Obviamente, no dije nada, solo me puse extremadamente nerviosa."

El avión que la llevaba a la boda de unos amigos en Valencia el pasado fin de semana, donde se reunió con su novio, el doctor Carlos Rubí, fue el desencadenante de este episodio que revivió su mayor temor.