Bruce Willis es uno de los actores internacionales más conocidos y más queridos de Hollywood. Hace menos de un año conocíamos que el actor sufría una enfermedad neurodegenerativa denominada demencia frontotemporal una afección que no tiene tratamiento y en la que la pacientes van empeorando sus capacidad para expresarse o comprender el lenguaje, ya sea hablado o escrito. Después de meses sin noticias del actor, sabemos que el estado de salud de Bruce Willis se agrava.

En una entrevista concedida a 'New York Post' y tras haber visitado a Bruce Willis, como hace de forma habitual cada mes, uno de los mejores amigos del actor reconocía no poder evitar mostrarse pesimista con la evolución que está teniendo su amigo: «Mi sensación es que durante los primeros uno a tres minutos sabe quién soy», reconoce Glenn, apenado por lo que ha visto recientemente: «Cualquiera que haya pasado tiempo con Bruce Willis sabe que no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Amaba la vida y adoraba levantarse cada mañana y vivirla al máximo». Pero esto ya no es así, porque asegura que «es como si ahora viera la vida a través de una mosquitera».

«No se comunica verbalmente. Solía ser un lector voraz (aunque no quería que nadie lo supiera) y ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él; sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce, y estás, agradecido de que aún esté ahí, pero la alegría de vivir se ha ido», reconoce entristecido.

El mejor apoyo de Willis

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, se ha convertido en su mejor apoyo en estos momentos. Pero tampoco le han abandonado sus hijas o su exmujer Demi Moore, con la que sigue teniendo muy buena relación.