¿Por qué? ¿Y por qué ahora?

A los medios que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio: iros al carajo.

¿Rencor? No soy capaz de sentirlo. Tampoco odio. No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Si los dejas… pic.twitter.com/8phSxG3Z4w