La madre de Letizia Ortiz, Paloma Rocasolano, ha mantenido una inesperada conversación con su yerno, el rey Felipe VI a raíz de la crisis matrimonial disparada por Jaime del Burgo.

Paloma Rocasolano, que habría mediado tras las declaraciones de su exyerno entre la pareja real, es la madre de la reina Letizia: una mujer de 71 años, nacida el 15 de abril de 1952 en Madrid que cursó la diplomatura de enfermería en Asturias hasta que comenzó a trabajar en el centro de salud de Las Lilas de Oviedo, cuando se casó con el periodista Jesús Ortiz a los 21 años. Tras 27 años de matrimonio, Paloma se divorció de Ortiz, se jubiló de su puesto como sindicalista en el Sindicato de Enfermería SATSE de Madrid y de directora del programa de Cooperación Internacional Vacaciones Solidarias a los 65 años y actualmente comparte su vida con el empresario británico Marcus Brandler, con el que mantiene una relación desde hace varios años.

Aunque Paloma Rocasolano siempre se ha mantenido en un segundo plano y alejada de polémicas, la periodista especializada en la Casa Real Pilar Eyre desveló los celos que la reina Sofía le tenía por la diferencia en el acceso a sus nietas: "No sé ni cómo están. No las veo nunca. No me deja verlas. Yo, que vivo al lado, no puedo ir a su casa. Y, sin embargo, la madre de Letizia está siempre allí", una confesión que la Emérita habría hecho a parte de sus familiares en 2016, en un encuentro en Grecia a raíz de la conmemoración de la muerte del rey Pablo.

Respecto a la relación entre Letizia y su madre Paloma, nadie duda del profundo cariño y respeto que se tienen mutuamente: una condición que se confirma evento tras evento. La última ocasión, durante la confirmación de la infanta Sofía, cuando pudimos ver a madre e hija en actitud cariñosa, dirigiéndose a ella como "'¡Mami!" cuando Leonor la buscaba para posar delante de los medios.

Petición de Paloma Rocasolano a Felipe VI tras el escándalo de Jaime del Burgo

Las explosivas declaraciones de Jaime del Burgo en la red social X, donde ha llegado a desvelar el plan de fuga de España que había preparado con Letizia, han levantado una densa polvareda en torno al matrimonio de Felipe y Letizia, que parecía más saneado que nunca ante la importante etapa que atraviesa su primogética como heredera al trono de España.

Motivado por la posición institucional del monarca y el conflicto entre los reyes y Juan Carlos I (a quien el medio The Telegraph sitúa detrás de las declaraciones de Jaime del Burgo), la expareja de Telma Ortiz habría decidio lanzar un órdago sin precedentes a la Familia Real que viene a confirmar todas las sospechas de crisis matrimonial que se pusieron encima de la mesa durante el verano de 2013, cuando se llegó a confirmar que el Rey y la Reina prácticamente tenían los acuerdos de divorcio encima de la mesa.

En las capitulaciones matrimoniales que destapó el primo de la reina Letizia, David Rocasolano, en su libro 'Adiós, Princesa' se recogen algunos detalles del contrato entre ambos cónyuges que habrían disuadido a la experiodista de romper su relación con el monarca. A pesar de que el contrato de divorcio contendría interesantes beneficios para la actual reina, el hecho de separarse de sus hijas y ceder la custodia a su marido habría motivado el paso atrás de la Reina.

La Casa Real se habría pronunciado entonces y ahora según algunos medios de comunicación para evitar un escándalo por divorcio en la familia, intentando disuadir a Letizia de todas las formas posibles, pero consintiendo una eventual separación entre ambos (como ya habría ocurrido con Juan Carlos I y la emérita Sofía).

En este contexto, tal y como desvela el medio ELNacional.cat (aunque no aporta más fuentes que la palabra del redactor), Paloma Rocasolano habría solicitado hablar en privado con el rey Felipe VI para realizarle una extraña petición: ayuda ante las dificultades que está atravesando su hija motivadas por el deseo de que el monarca no expulse a Letizia de Zarzuela y priorice el bienestar de la Corona antes que a la exitosa familia que componen.