Los asuntos de la Familia Real están en boca de todo el mundo desde que, hace escasas semanas, Jaime del Burgo (excuñado de la reina Letizia) publicara una serie de tuits afirmando que había mantenido una relación amorosa con ella mientras estaba casada con el rey Felipe VI.

Lo que parece una maniobra casi política para desestabilizar la buena imagen de la que goza la monarquía actualmente no consigue tocar tierra: hace unos días, Del Burgo volvió a publicar los tuits originales que había borrado, dando más detalles sobre fechas y contando una delirantes historia con plan de fuga de la reina Letizia de España incluido, una historia que a estas alturas recibe muy poco crédito por parte de la prensa especializada.

Las razones que están detrás de esta guerra abierta entre Jaime del Burgo y la Casa Real española parecen estar motivadas, según desveló el medio The Telegraph por la injerencia del mismísimo Juan Carlos I. El medio británico recogía, basándose en las declaraciones del periodista Federico Jiménez Losantos, que los partidarios del ex rey estarían detrás de esta nueva campaña de desprestigio contra la monarquía, motivada por la investidura del presidente del Gobierno Pedro Sánchez: "Es la enésima campaña orquestada contra Felipe VI [...] Son los círculos de Juan Carlos los que están agitando".

El medio británico también recurre a las valoraciones de Pilar Eyre que confirman esta sospecha: "Es cierto que hay una campaña para difamar el reinado de Felipe desde las mismas filas de la monarquía", aunque también recogen que un portavoz de Juan Carlos I desminitió todas las acusaciones: "niega enfáticamente haber filtrado o hecho afirmaciones sobre cualquier supuesto".

Esta situación de tensión ha llevado al matrimonio de Letizia y Felipe a tomar drásticas decisiones para aplacar la crisis originada por Jaime del Burgo. Entre las determinaciones que ha tomado la pareja está aproximarse a la familia política y acudir a la celebración del 60 cumpleaños de la infanta Elena, dando así una apariencia de unidad ante los medios de comunicación.

Revelan el mote con el que Juan Carlos I llama a Letizia

Con todo y con eso, la tensa relación entre Letizia y la familia de su marido siempre ha estado presente en las crónicas reales. Sin ir más lejos, las implicaciones del excuñado de Felipe VI en el caso Nóos, así como los sucesivos escándalos que han salpicado a Juan Carlos I que lo han obligado a exiliarse a Abu Dabi.

Según otro periódico británico que cubrió el conflicto en su momento, The List, ni él ni Sofía habrían estado de acuerdo con el enlace de su hijo y la periodista, a la que habrían resuelto llamar "the enemy within": una expresión que quiere referirse como a "el caballo de Troya" a Letizia, en relación a las diferencias ideológicas y de clase entre ella y la familia del actual Rey.

Pilar Eyre, la experta en la Casa Real, ha asegurado que la intención de Juan Carlos I y sus partidarios con esta ofensiva es "demostrarle a su hijo (Felipe VI), que precisamente está pasando la peor época de su reinado, que él sí tiene un amplio respaldo social, pro mucho que su nombre se arrastre de plató en plató y desde Zarzuela se le intente apartar y humillar. Esta es al menos su sensación".