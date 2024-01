La exconcursante de 'Supervivientes' compartió la noticia de este contratiempo que pospone sus planes de embarazo. Marta Peñate, quien se sometió a la extirpación de las trompas de Falopio hace dos meses debido a la Hidrosálpinx, señala que el folículo hemorrágico impide realizar la transferencia embrionaria a finales de este mes como estaba programado.

"Aunque no ha salido como yo esperaba, no importa. Tengo un folículo hemorrágico, eso significa que no me puedo hacer la transferencia la semana que viene porque tengo que tener el útero perfecto", explica la grancanaria y exparticipante de 'La isla de las tentaciones After Show'.

Un folículo hemorrágico, que involucra sangrado en el interior del ovario, disminuye las posibilidades de éxito en la transferencia embrionaria. Marta, optimista a pesar de los obstáculos, ahora deberá esperar hasta el 13 o 14 de febrero para seguir adelante con su sueño de ser madre junto a su prometido Tony Spina.

"Lo bueno es que haciéndomela el mes que viene nacería el mes de mi cumple", comenta la colaboradora, quien, junto a su pareja, ha estado enfrentando meses de desafíos en su camino hacia la maternidad, demostrando resiliencia y optimismo ante las adversidades.