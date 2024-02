Muere Cat Janice, la cantante con cáncer terminal que se hizo viral por una canción dedicada a su hijo

La cantante Cat Janice, que se viralizó en redes sociales hace solo unas semanas por una canción que le dedicó a su hijo, ha muerto de cáncer. Su familia ha comunicado el fallecimiento a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial", comenzaba la publicación.

"Estamos eternamente agradecidos por el gran amor que Catherine y nuestra familia han recibido durante los últimos meses. Cat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes", han añadido, después de que su canción 'Dance You Outta My Head' se hiciera viral en TikTok en enero.

En la publicación, la familia ha anunciado que la página de Instagram de la cantante estará gestionada por su hermano, quien también supervisará todos los aspectos de su música a partir de ahora.

Diagnóstico del cáncer

La vida de la cantante, de 31 años, cambió en 2022, cuando le diagnosticaron un cáncer raro. Aunque en julio de 2022, los médicos la declararon libre de la enfermedad, un año después recibió la noticia de que el cáncer había regresado. Se enfrentó a los tratamientos con la energía y buen humor, pero en enero de este 2024, los médicos le informaron que estaba en etapa terminal y que no sabían cuánto tiempo le quedaba.

La joven dio la noticia por redes sociales en enero, comunicando que su tumor se había "triplicado de la noche a la mañana" y que no sabía si llegaría a su 31 cumpleaños. Ese día lanzó el tema viral que no ha dejado de sonar y que, incluso, entró en la lista Billboard. En ese momento confirmó que había cedido todos los derechos de sus canciones para su hijo de 7 años, Loren.