El calvario de Tania Medina sobre su preocupante estado de salud

Tania Medina se convirtió en una de las grandes protagonistas de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', reality al que accedió junto a su pareja Alejandro Nieto. Su participación en el programa y su carisma la llevaron a ganar una gran cantidad de seguidores. Hoy en día, ambos continúan su relación y Tania ha expandido su carrera participando en otros shows como 'Supervivientes' y 'Be adventurer' de mtmad.

Recientemente, la canaria ha utilizado sus redes sociales, donde suma una importante cantidad de seguidores, para compartir una noticia preocupante sobre su salud. A través de su cuenta personal de Instagram, Tania reveló que ha sido diagnosticada con una enfermedad que afecta su vida diaria.

"Me está costando mucho. Estoy comiendo bastante y entrenando, pero no veo resultados", explicó Tania. La influencer detalló que le han diagnosticado colon irritable y SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado). Estos trastornos le están afectando significativamente, provocando síntomas como cansancio extremo, ojos amarillos y aparición de granitos.

Síntomas y consecuencias

Colon irritable y SIBO

El colon irritable es un trastorno que hace que todo lo que afecte a Tania emocionalmente también repercuta en su estómago. "Si me pongo nerviosa, tengo estrés... todo se manifiesta en mi estómago", comentó. Además, el SIBO provoca una mala absorción de nutrientes, lo que ha llevado a Tania a perder peso de manera notable. "Llevo mucho tiempo sin ganar ni un gramo y sé que se me nota", confesó.

Entre otros síntomas, Tania admite sentirse muy cansada y observar que sus ojos están más amarillos de lo normal. También ha notado la aparición de granitos, problemas para dormir y altos niveles de estrés. Todo esto le ha llevado a tomar muchas decisiones y realizar múltiples pruebas para entender mejor su condición.

"El SIBO provoca que el organismo no tenga una buena absorción de los nutrientes, generando una pérdida de peso. Literal, yo llevo mucho tiempo que no cojo ni un gramo y sé que se me nota. Es verdad que yo entreno mucho, hago cardio, bici... pero es un estilo de vida, a mí me gusta, es saludable", añadió Tania en su Instagram.

La canaria Tania Medina / LP / DLP

Tania Medina no ha perdido el tiempo y se ha embarcado en una búsqueda activa de información y soluciones. Ha estado investigando mucho sobre el SIBO, leyendo, viendo documentales y consultando a profesionales del tema. Esta dedicación le ha permitido entender mejor su condición y los pasos que debe seguir para mejorar su salud.

Para combatir estos problemas de salud, Tania ha decidido hablar con su médico para realizarse más analíticas y pruebas. "Voy a hacerme un par de analíticas y pruebas para entender mejor qué está pasando con mi cuerpo", mencionó. Esta proactividad demuestra su compromiso con su bienestar y su deseo de recuperar la salud.

Mensaje a sus seguidores

Tania Medina ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre sus problemas de salud, un acto valiente que muchos de sus seguidores han apreciado. Su sinceridad al compartir sus luchas y sus esfuerzos por encontrar soluciones ha resonado con muchos, mostrando que incluso las figuras públicas enfrentan desafíos personales.

La influencer Tania Medina / LP / DLP

En su mensaje final, Tania reflexionó sobre la importancia de cuidar la salud y escuchar al cuerpo. A pesar de los obstáculos, se muestra determinada a seguir adelante y encontrar las respuestas que necesita para mejorar su bienestar. Su historia es un recordatorio de que, independientemente de los desafíos, es crucial buscar ayuda, informarse y tomar medidas activas para cuidar de nuestra salud.