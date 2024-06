Marta Peñate va a Supervivientes: ¿acaba así su deseo de quedarse embarazada?

El eco de 'Supervivientes' aún resuena en los Cayos Cochinos y este verano promete ser aún más emocionante con el regreso de concursantes que marcaron las ediciones pasadas. 'Supervivientes: All Stars' trae de vuelta a algunos de los más memorables participantes en una experiencia única y más extrema.

Confirmados para 'Supervivientes: All Stars'

Sofía Suescun, ganadora de 'Supervivientes 2018', fue la primera confirmada y lo anunció desde la icónica Palapa de 'Supervivientes'. Sofía, quien viajó a Honduras para ver a su novio Kiko Jiménez, se enfrentó nuevamente a la 'Noria infernal', una prueba en la que batió récords en 2018. "No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí", expresó emocionada Sofía sobre su retorno.

Marta Peñate a pocos días de saber si está embarazada: "Tengo pocas esperanzas" / Instagram

Adara Molinero, subcampeona de 'Supervivientes 2023', también regresa a los Cayos Cochinos. Adara, conocida por su destreza en realities, se enfrenta a una vivencia aún más extrema, enfrentándose a los mejores concursantes. En la pasada edición, Adara conoció a Bosco Martínez-Bordiú, con quien mantuvo una relación después del reality. Bosco, ganador de 'Supervivientes 2023', también vuelve a la competencia. El sobrino de Pocholo conquistó al público con su humor y positividad.

Jorge Pérez, otro nombre que ha sonado fuerte y acaba de ser confirmado, se une a la lista de participantes que regresan para conmemorar el 20 aniversario de 'Supervivientes' en la televisión española.

La posible participación de Marta Peñate

Marta Peñate ha sido otro nombre muy especulado. Aunque inicialmente no quiso confirmar ni desmentir su participación, Marta dejó abierta la posibilidad. “No sé lo sé, no tengo ni idea. Vamos a ver. No te puedo decir nada porque no lo sé", comentó Marta, quien actualmente está planeando ser madre. Sin embargo, se ha desvelado en exclusiva que Marta Peñate participará en esta edición especial. La periodista y colaboradora habitual en las galas de 'Los vecinos de la casa de al lado' está lista para regresar a Honduras y revalidar su título de concursante todoterreno.

La edición 'All Stars' de 'Supervivientes' promete juntar lo mejor de lo mejor para crear un contenido memorable. Esta edición conmemora el 20 aniversario de la llegada del formato de supervivencia a la televisión española, y busca hacer historia con un elenco de alto calibre.