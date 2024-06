Carla Barber, duramente criticada por compartir fotos de sus hijos "desnudos"

La creadora de contenido Carla Barber ha generado un gran debate en redes sociales tras publicar un carrusel de fotos de su fin de semana, incluyendo varias imágenes de sus hijos sin bañador. La médica estética estrenó la temporada de verano disfrutando de un día en la piscina de su casa, compartiendo momentos íntimos en su perfil de Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos usuarios expresaron su descontento por la publicación de fotos de los niños sin ropa. "¿Por qué siempre desnudos?", comentó un usuario, reflejando una preocupación compartida por otros seguidores. "No es porque se vean más o menos desnudos los niños... Es más bien por privacidad", añadió otro. Muchos comentarios coincidían en que es algo que no subirían a sus redes sociales, sugiriendo a Carla Barber que no publique imágenes con desnudez. "Hay que protegerse", enfatizó un mensaje.

Defensa de los seguidores

A pesar de las críticas, muchos seguidores salieron en defensa de Carla Barber. "Me parece fantástico y normal y no me llama en absoluto la atención", comentó un seguidor. Otros añadieron: "A los niños no se les ve nada, no hay que ser tan exagerados" y "Es su madre y ella decide". Estos comentarios apoyaron la decisión de la influencer, argumentando que no ven un problema en que publique esas imágenes.

Hasta el momento, Carla Barber no se ha pronunciado al respecto de las críticas. Sin embargo, la controversia ha abierto un debate en redes sobre la privacidad y seguridad de los niños en internet. La publicación ha generado una conversación amplia sobre los límites y responsabilidades de los padres influencers al compartir imágenes de sus hijos en plataformas públicas.

Reflexión sobre la privacidad en redes sociales

Carla Barber. / La Provincia

Este incidente pone de manifiesto la importancia de la privacidad y la seguridad en redes sociales, especialmente cuando se trata de menores. Las opiniones están divididas entre aquellos que defienden la libertad de los padres para compartir momentos de su vida familiar y quienes abogan por una mayor protección y privacidad para los niños. La situación invita a una reflexión más profunda sobre cómo gestionar adecuadamente la presencia de menores en el mundo digital.