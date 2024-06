Jesé no puede tener más "porrque tiene hecho la vasectomía", según Amor Romeira

Aurah Ruiz ya está en Gran Canaria tras su expulsión de 'Supervivientes' que supuso el fin de su periplo por el programa de Telecinco. Una marcha que fue criticada por un importante sector de la audiencia, pero que supone para la influencer grancanaria un motivo de alegría: reencontrarse con su marido Jesé Rodríguez y su hijo Nyan.

De hecho Ruiz, durante la emisión del programa confesó a su amiga Blanca Manchón las ganas que tenía de estar con él y le reconoció a su compañera que estas semanas en Honduras le habían despertado las ganas de volver a ser madre. "Me hace ilusión, te lo juro. Es ahora o nunca", aseguraba. Unas palabras que dificultan esa concepción teniendo en cuenta las palabras que en su momento dijo otra amiga suya, Amor Romeira.

En una publicación de 2022, la majorera desmintió un hipotético embarazo de Aurah Ruiz. "No puede estar embarazada porque ella mismo me dijo en que Rocío Amar no podía estar embarazada de Jese porque él tenía la vasectomía. Así queeee", comentó en un post de 'X', antiguamente conocido como Twitter.

No puede estar embarazada porque ella mismo me dijo en Solo/Sola que Rocío Amar no podía estar embarazada de Jese porque él tenía la vasectomía. Así queeee.... — Amor Romeira (@AmorRomeira) October 12, 2022

Con respecto a la conversación de Aurah con Manchón, empezaron a hacer cálculos y la emoción de Aurah se multiplicaba al comprobar que si se quedaba embarazada pronto, el bebé nacería muy cerca del cumpleaños del futbolista. "Cuando me vea me va a decir: '¿qué quieres hacer tú?", se reía y es que cabe recordar que Jesé Rodríguez ya es padre de cinco hijos: Jesé Jr., Neizan, Nyan Kenay y Aylen.

La dura historia de Aurah Ruiz y su hijo Nyan

Antes de su participación en 'Supervivientes' y mucho antes de consolidar su relación con el futbolista Jesé Rodríguez, la vida de Aurah Ruiz estaba lejos de ser un cuento de hadas. La influencer canaria vivía entre hospitales, cuidando a su hijo Nyan, quien, siendo apenas un bebé, tuvo que pasar largas temporadas en el hospital debido a una enfermedad.

Aurah Ruiz, conocida hoy por su paso por 'Supervivientes', enfrentó una dura batalla desde el nacimiento de su hijo. Nyan, su hijo con Jesé Rodríguez, nació con una enfermedad que requirió atención médica constante. Aurah, con el apoyo de sus padres, intentaba equilibrar su vida personal y el cuidado intensivo de Nyan. Este periodo fue extremadamente doloroso para ella, quien a menudo se desahogaba en redes sociales, compartiendo su difícil situación y la esperanza de que su hijo mejorara.

Jesé a Nyan, el hijo en común con Aurah Ruiz: "Mi historia tuvo el mejor capítulo cuando llegaste a mi vida" / La Provincia

Durante aquellos difíciles momentos, la relación entre Aurah y Jesé no era la mejor. El futbolista se había distanciado del cuidado de su hijo y no mantenía contacto regular con Aurah. En numerosas ocasiones, la influencer expresó su frustración en las redes sociales, mostrando los lujos que Jesé y sus amigos disfrutaban mientras ella permanecía semanas en el hospital cuidando de Nyan. Pocos podían imaginar que, con el tiempo, Aurah y Jesé llegarían a reconciliarse, casarse y formar una familia estable y feliz.

Los enfrentamientos públicos entre Aurah y Jesé eventualmente dieron paso a una segunda oportunidad para su relación, mucho más serena y estable. Hoy en día, junto a Nyan y los otros hijos de Jesé, reviven su historia de amor y han sellado su unión con una boda de ensueño, donde Nyan tuvo un papel protagónico. Las dificultades que Aurah superó en su vida real comparan con las adversidades que enfrentó en el reality 'Supervivientes', demostrando su fortaleza y determinación.

El apoyo a Pedro García-Aguado

A pesar de sus desafíos personales, Aurah decidió participar en 'Supervivientes 2024'. Su estancia en Canarias será breve, ya que este domingo se celebrará la semifinal del programa y Aurah estará allí para recibir a sus compañeros. Aunque está muy orgullosa de su trayectoria en Honduras, confesó a Carlos Sobera que le quedó la espina de no haber llegado a la final.

Aurah Ruiz en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. / TELECINCO

Respecto a quién debería ganar la edición de 'Supervivientes 2024', Aurah lo tiene claro. "Mi ganador es Pedro. Pedro García-Aguado, tienes que ganar, porque eres el señor de la edición. Has dado una evolución increíble y te quiero mucho", expresó con convicción. La conexión entre el coach y la influencer fue evidente desde el primer día y ha perdurado hasta el final del programa.