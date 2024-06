El vergonzoso momento de Amor Romeira en la que la multaron por mantener relaciones sexuales con un futbolista

El pasado domingo, el programa 'Fiesta' de Telecinco ha abordado un tema polémico: las sanciones que pueden imponerse por mantener relaciones sexuales en la vía pública. Emma García, presentadora del programa, ha informado a los espectadores que tener sexo en lugares como el coche o la playa puede conllevar multas que oscilan entre 100 y 600 euros. Además, si hay menores presentes, los implicados pueden enfrentarse a delitos con penas de prisión de entre 6 y 12 meses.

En medio de la discusión sobre estas sanciones, Emma García detuvo el programa para hacer una revelación: "Aquí hay una persona que no pudo reprimir su pasión y la pillaron". Aunque en un principio no quiso desvelar la identidad de la colaboradora en cuestión, finalmente fue Amor Romeira quien confesó ser la protagonista de esta anécdota.

"Me sucedió una vez y me multaron", comenzó explicando la colaboradora canaria. Romeira relató que se encontraba en un lugar público con un famoso futbolista, cuya identidad prefirió mantener en secreto. "Estábamos en un sitio, no nos aguantábamos las ganas y salimos a la calle", explicó, señalando que pensaban estar ocultos por una planta, pero fueron descubiertos.

El momento embarazoso y la multa

Amor Romeira continuó narrando su experiencia, describiendo cómo el policía que los multó los reconoció y les preguntó irónicamente si no tenían dinero para un hotel. A pesar de sus intentos de excusar la situación, no pudieron evitar la sanción, que ascendió a 800 euros.

La confesión de Romeira desató las risas en el plató, y Emma García comentó: "Me parece un momento de 'tierra trágame". La anécdota, aunque embarazosa, fue contada con humor por la colaboradora, quien bromeó: "Desde entonces le cogí una manía a la planta aquella".

Las leyes sobre conductas en la vía pública son claras y varían según la localidad. Mantener relaciones sexuales en lugares públicos es una falta administrativa que puede resultar en multas significativas. Además, la presencia de menores puede agravar las consecuencias legales, llevándolas al ámbito penal.