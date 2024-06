Cristina Pedroche: "Me encantaría parir una vez al mes"

“¿Has vivido eso de estar en el mejor momento de tu vida sintiéndote, al mismo tiempo, tan mal?”, expone Cristina Pedroche en su primer libro 'Gracias al miedo', un retrato de la parte más oscura de la maternidad y el postparto tras el nacimiento de su hija Laia. Esta contradicción constante y muchas veces incomprendida es a la que se enfrentó (y se sigue enfrentando) la presentadora desde que dio a luz. “Lo más complicado ha sido llorar sin saber por qué, sentirme perdida, arrollada, con muchísimos miedos que me hacían quedarme en shock y no moverme”, confiesa la colaboradora de televisión en una entrevista con este diario.

Un proceso que todavía atraviesa. “Ojalá pudiera decir que ya me he recuperado del postparto psicológico malo”, asegura Pedroche. “Ahora estoy mejor, vienen rayos de luz a ese pozo en el que me he sentido. Pero lógicamente -añade la comunicadora- sigo teniendo días en los que todo lo veo en gris oscuro, casi negro y sigo llorando bastante”. La presentadora reconoce que es una “privilegiada” por las facilidades que tiene en la vida y no se mete presión para volver a encontrarse bien. “Las mujeres necesitamos más tiempo para recuperarnos de este proceso. Me estoy entendiendo más y validando mis sentimientos con toda la calma y la paciencia que necesito ahora mismo”, manifiesta.

El libro nació después de que su ginecóloga le recomendara que apuntara todos sus pensamientos y sentimientos, aunque no los entendiera en un primer momento. “Fui escribiendo cada noche y cuando me quise dar cuenta tenía un libro”, asegura. Después de darle forma a todas las notas que había tomado, se armó de fuerza para publicarlo. “La escritura me ha enseñado que soy valiente, que tengo muchos miedos, pero a mí no me paralizan. Igual en un primer momento sí, pero ese parón lo que me da son fuerzas y tiempo para pensar cómo me tengo que formar para enfrentarme a ellos”, analiza la colaboradora.

“A mí me viene bien contar las cosas que me pasan y mucha gente también se siente identificada. Eso ya va a compensar todas las críticas que recibiré”, manifiesta, convencida de que se enfrentará a mensajes negativos (y así ha sido). No es un libro de autoayuda, quiere aclarar Pedroche, o uno en el que dé lecciones: “Yo cuento lo que a mí me ha ayudado y me ha ido pasando para que las personas que lo vivan no se sientan solas”. Esos miedos también le han hecho sentirse inferior. “Las mujeres tendemos a sentirnos malas madres porque toda la responsabilidad recae sobre nuestros hombros”, confiesa.

Formación completa

“Tengo miedo a decepcionarme a mí misma; miedo a no estar a la altura de mis propias expectativas y de la madre que quiero ser. Miedo a no poder con todo”, añade en otro fragmento del libro. El miedo paraliza, pero también puede ser un motor para avanzar, tomar decisiones y formarse. De esa manera se intenta tomar la vida ahora Pedroche. Es por eso que decidió aprender todo lo necesario para enfrentar el embarazo y el parto: “Todos esos miedos me han llevado a prácticamente ser matrona, ahora he terminado el curso de educadora prenatal con parto positivo con hipnoparto y también estoy haciendo el de posparto”, confirma la presentadora.

Uno de sus mayores temores era el momento del parto, por lo que decidió prepararse al máximo. “Es una mierda que nos metan ese miedo cuando todas las mujeres sabemos parir y todos los bebés saben nacer”, asegura. Después de formarse, decidió enfrentarse al parto sin epidural y llegó a disfrutar del dolor. “Ahora no es que pariera todos los días pero una vez al mes la verdad que me encantaría”, asegura. “Fue un momento histórico en mi vida, me sentí muy dueña de él, la más poderosa del mundo”, expone Pedroche.

Precisamente por sus afirmaciones sobre el momento del parto y la labor de los sanitarios ha recibido esas críticas que ella sabía que llegarían. Sobre todo después de su paso por 'El Hormiguero', donde afirmó que los médicos no estaban "tan actualizados como deberían, porque tampoco tienen tiempo" y que ella se había formado para tomar sus propias decisiones.

También confirmó haber visitado hasta cinco pediatras, ya que no estaba segura de haber encontrado el adecuado: "No soy fácil, porque voy con muchas preguntas y repreguntas. Soy la señora 'por qué'. Esto se hace así, ¿por qué? Si me convence, lo haré", aseguró en el 'prime time' de Antena 3. "Sabe mucho más una influencer que bucea en internet donde abunda la evidencia científica, por su supuesto", criticaba un médico en X. "Esto es lo que vamos a encontrar a partir de ahora, el exceso de conocimiento sanitario de pacientes que creen que por leer cuatro artículos van a saber más que nosotros", añadió otra enfermera.

Exposición pública

Por suerte o por desgracia, Pedroche está acostumbrada a las críticas, pero no a que se hable de su vida privada. Uno de los momentos más complicados que atravesó, como ella misma explica en el libro, fue cuando la revista ‘Lecturas’ filtró su embarazo antes de que ella lo anunciara. “Me hicieron sentir que mi vida no estaba bajo mi control y ahí fue cuando los miedos se desencadenaron a lo bestia”, confiesa.

“Me gustaría saber cómo Justin Bieber y Hailey, que importan al mundo entero, han conseguido ocultarlo durante seis meses”, reflexiona. Con esa filtración también llegó la culpa: “¿Dónde ha estado mi fallo? Otra vez la culpa me la echo yo a mí misma: ‘No tendría que haber ido aquí o haber hecho esto’”. “Ahora tengo que velar por la seguridad y el bienestar de mi hija. Si yo no decido mostrarla ni contar nada de ella, nadie debería hacerlo, ni siquiera pixelándola”, manifiesta.

Es por eso que ha decidido no enseñar a su hija en las redes sociales, "ni una manita”, asegura. Pero sí que seguirá mostrando las dificultades con las que se encuentra en su postparto. “No creo que las redes solo muestren embarazos, partos y pospartos idílicos y maravillosos, cada vez se va mostrando más la realidad. Pero también hay gente que le sale todo bien y eso también es real”, reflexiona Pedroche. “Vivimos en una sociedad súper machista, que ya nos juzga y que nos señala con el dedo todo el rato a las mujeres. Entre nosotras deberíamos apoyarnos, cada una lo hace de la mejor manera que puede”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo