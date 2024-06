El gesto de Aurah Ruiz y Jesé con Nyan que los convierte en "unos padrazos"

Aurah Ruiz, conocida por su reciente participación en Supervivientes 2024, ha vuelto a la esfera pública para compartir uno de los momentos más felices de su vida: el séptimo cumpleaños de su hijo Nyan. La canaria, que ha pasado por momentos complicados tanto en su vida personal como en el reality show, se encuentra en una de sus mejores etapas, disfrutando de su matrimonio con Jesé Rodríguez y dedicando tiempo a su familia.

El cumpleaños de Nyan fue una celebración inolvidable, llena de amor y sorpresas, tal como lo han mostrado Aurah y Jesé en sus redes sociales. Desde el toro mecánico hasta la gran tarta de cumpleaños, cada detalle de la fiesta fue preparado con esmero para hacer de este día un momento especial para su hijo.

"Tú sí que eres el verdadero superviviente más allá de las estrellas. Feliz cumpleaños al amor más grande y puro de mi vida. Te amo hijo mío. Feliz vuelta al sol", escribió Aurah en una emotiva felicitación en sus redes sociales. Esta declaración de amor se suma a las imágenes y vídeos compartidos, donde se puede ver a Nyan disfrutando junto a su familia y amigos.

El cumpleaños de Nyan no solo fue una fiesta, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Aurah y Jesé posaron junto a su hijo con una enorme tarta, mostrando su felicidad y amor incondicional. Además, el abuelo de Nyan, el padre de Aurah, participó en un divertido juego que recordó a las pruebas físicas de Supervivientes, demostrando el buen ambiente y la complicidad familiar.

Año de superación

La vida de Aurah Ruiz ha estado marcada por desafíos, especialmente tras el nacimiento de su hijo. Durante su paso por Supervivientes, Aurah se abrió emocionalmente en el "puente de las emociones", compartiendo los difíciles momentos que vivió en el hospital con su hijo, quien nació con una enfermedad grave. "Estar un año en un hospital viendo cosas muy fuertes a mi primer y único hijo es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida", confesó entre lágrimas.

Aurah Ruiz y Jesé celebran el cumpleaños de Nyan / La Provincia

A pesar de estos momentos duros, Aurah ha demostrado una fortaleza increíble y un amor incondicional por su hijo. La celebración del cumpleaños de Nyan es un testimonio de la recuperación y la vida normal que están construyendo juntos. "Pensar que no iba a volver a verlo por una operación, por una sepsis. Eso es lo que más me ha dolido", recordó Aurah, animando a otras madres que han pasado por situaciones similares.

Reflexiones

Aurah Ruiz no solo compartió la alegría de la celebración, sino también reflexiones sobre su vida y los aprendizajes que ha tenido. "He pasado la peor época de mi vida, creo que nunca he llorado tanto, tantos días seguidos, tanto tiempo... Por muchísimas cosas. De vez en cuando lloro, no tanto como estaba haciendo", respondió a sus seguidores cuando le preguntaron si era feliz. A pesar de todo, Aurah se considera una mujer afortunada y feliz, agradecida por su familia, su trabajo y la independencia que ha logrado.

Aurah Ruiz junto con su padre / LA PROVINCIA

"Por muy mal que lo haya pasado y por mucho que la vida no es como imaginaba, soy una persona muy feliz, soy una persona super afortunada, que tiene una familia maravillosa, un trabajo que la apasiona, unos amigos increíbles y que sobre todo es independiente y puede decidir por sí misma lo que quiera", expresó Aurah, demostrando su capacidad para ver el lado positivo y seguir adelante.