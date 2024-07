Preocupa el estado de salud de Anabel Pantoja en su embarazo: esta es la foto que ha desatado las alarmas

La experiencia de Anabel Pantoja en el embarazo no está siendo en absoluto un camino de rosas. La sobrina de Isabel Pantoja está experimentando malestar propio de esta época, aunque lo que destaca especialmente es la falta de sueño. Ya en alguna ocasión había mencionado el tamaño de sus incipientes curvas premamá, el cual empieza a incomodarle para dormir. Esta situación, que ha dejado constancia en redes sociales, ha sido motivo de ataques, pero la influencer se siente en su derecho de expresar cómo se siente.

En torno a las 6:00 horas, Anabel Pantoja compartió un vídeo en sus redes sociales demostrando que el insomnio se ha convertido en su principal problema. Pese a la temprana hora, le resultaba imposible conciliar el sueño, razón por la que decidió ver algunos vídeos en su tablet. Esta falta de sueño constante la preocupa y no sabe cómo solucionarlo, aunque una seguidora le recomendó beber leche antes de dormir para evitar los reflujos, lo cual no ha sido suficiente.

La falta de sueño se reflejó en sus ojeras, aunque no le impidió tomarse un selfie y publicarlo ante sus casi dos millones de seguidores en Instagram, mostrando la cara menos glamorosa del embarazo. A pesar de las acusaciones de no ser una mujer activa, Anabel sigue trabajando en Instagram y Telecinco sin darse de baja.

La foto de Anabel Pantoja que ha desatado las alarmas / La Provincia

La apretada agenda de Anabel Pantoja durante su embarazo

A pesar de las molestias, Anabel continúa con sus compromisos profesionales. Tras subir su polémica foto, reveló: «Nada que no lo quite el maquillaje, hoy toca grabar en VillaPanto». Aunque no ha subido el resultado de estas grabaciones a sus redes sociales, se espera que lo haga pronto para mantener a sus seguidores informados sobre el avance en la reforma de su futuro hogar.

Anabel Pantoja / La Provincia

Además de lidiar con los cambios hormonales del embarazo, Anabel también enfrenta rumores que sitúan al futuro padre de su hijo, David Rodríguez, en el ojo del huracán. Tras conocerse la noticia de su maternidad, surgieron comentarios sobre una posible infidelidad de David durante un viaje de Anabel a Estados Unidos. El periodista Jorge Moreno afirmó en ‘Fiesta’ que David había sido infiel, lo que Anabel ha preferido ignorar para continuar con su relación.

Las polémicas a las que se enfrenta Anabel Pantoja

A estos rumores se suman las revelaciones de Kiko Matamoros en ‘Ni que fuéramos’. Aunque David parecía dispuesto a permanecer alejado del foco mediático, anteriormente habría mostrado interés en participar en ‘La Isla de las Tentaciones’ como tentador, enviando un dossier de imágenes a la producción del programa.

Anabel Pantoja, una canaria más / La Provincia

La información de Matamoros incluyó conversaciones de Instagram y WhatsApp, además de fotos comprometedoras. Este material podría haber puesto en riesgo su relación con Anabel, especialmente ahora que esperan a su primer hijo juntos. David puso condiciones antes de viajar a República Dominicana, mostrando sus ganas de participar en el reality: «Dijo que lo que más le gusta en la vida es practicar sexo. Lo dice entre risas, pero asegura que no va a defraudar y que será un grandísimo tentador», comentó Matamoros en directo.

A pesar de las dificultades, Anabel Pantoja ha demostrado fortaleza y transparencia en sus redes sociales, generando una ola de apoyo de sus seguidores. Su capacidad para enfrentar los problemas con una actitud positiva ha sido admirada, aunque queda por ver si logrará mantener esta filosofía hasta dar a luz.