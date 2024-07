Anabel Pantoja, fuertemente criticada por la exhibición que está dando a su futuro hijo

Anabel Pantoja ha destapado el conflicto que tiene con su novio, David Rodríguez, sobre la exposición pública de su futuro hijo. La sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido en una entrevista exclusiva que no logran llegar a un consenso sobre si mostrar o no la cara de su bebé en redes sociales o en la prensa. La exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de televisión ha hablado abiertamente sobre este debate con su pareja.

La influencer sevillana de 37 años no ha tenido problema en admitir que está en desacuerdo con su pareja. Tan natural y transparente como siempre, Anabel ha aclarado uno de los puntos que más dudas generaban a nivel mediático y entre sus seguidores: ¿enseñará la cara de su hijo en redes sociales o en prensa? ¿Hará alguna exclusiva con su hijo?

Un debate en curso

Aunque Anabel y David aún no han llegado a una conclusión definitiva, todo apunta a que será ella quien finalmente ceda a la voluntad del fisioterapeuta. "Seguimos luchando por llegar a un punto en común", confiesa Anabel, "aunque todo apunta a que respetaré la decisión de David de no exponer a nuestro hijo públicamente".

En declaraciones exclusivas, Anabel explicó que no serán "muy de exponer" a su hijo públicamente "porque su papá ha decidido que no quiere". Aunque a ella "le gustaría", va a respetar la decisión de su pareja y padre de la criatura. Para Anabel, lo difícil es que siendo una "persona pública" que comparte todo, este aspecto tan importante de su vida no podrá mostrarlo como le gustaría.

"Lo respeto", ha zanjado Anabel Pantoja, quien está de acuerdo con David Rodríguez en velar por la seguridad de su futuro bebé. Ambos conocerán el sexo de su bebé en tan solo unas horas durante la esperadísima fiesta de revelación de género, aunque Anabel podría haber desvelado accidentalmente si es niño o niña en un desliz a través de sus redes sociales.

Anabel ha querido dejar claro que siempre "hay que esperar" antes de juzgar. "Se ha dicho que iba a explotar a mi bebé, pues para que veas…", señaló la exconcursante de Supervivientes. A través de sus declaraciones, Anabel ha revelado el conflicto que tiene con su pareja al tener que decidir sobre el futuro de su bebé, subrayando la importancia de la privacidad y seguridad del niño.