Una pitonisa predice el futuro embarazo de Marta Peñate y Tony Spina

'Socialité Club', el programa que se emite de lunes a viernes de 20:00 a 21:00 en Divinity, ha tenido una invitada muy especial esta última semana que ha causado una gran revolución en la televisión y en las redes sociales: la vidente María Rosa Cobo. La pitonisa llegó a comienzos de semana para predecir el resultado de España ante Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024. Desde entonces, María Verdoy no ha dudado en invitarla a su espacio para que adivine el futuro de nuestra Selección y otros temas candentes. ¿Ganará la final contra Inglaterra?

Tony Espina se dio a conocer hace muchos años en el plató de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', donde pretendía a Oriana Marzoli. Fue en el programa de Emma García donde surgió el flechazo entre ambos, aunque posteriormente vivieron una relación de altibajos. Tras varias relaciones públicas, el italiano encontró el amor en Marta Peñate, a quien conoció en el reality 'La Casa Fuerte'.

Inicialmente, lo suyo comenzó como una amistad, ya que Tony mantenía una relación sentimental con Mayka, exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones'. Finalmente, la chispa surgió entre él y Marta. Ahora, con Peñate en Honduras participando en 'Supervivientes All Stars', Espina ha querido saber algunos aspectos de su futuro con la canaria.

Predicciones sobre Tony Spina y Marta Peñate

Tony Spina ha sido el último invitado en 'Socialité Club', donde habló sobre el problema que enfrenta junto a su pareja, Marta Peñate, para tener hijos: “Está claro que uno tiene que ser más el pilar y ella lo sufre mucho más, como todas las mujeres, porque son las que se tienen que pinchar y operar. Yo la apoyo, estoy a su lado, la animo y más no puedo hacer. Un niño que aporte. A mí no me hace falta un niño para estar bien con ella”.

Además, Espina desveló el motivo por el que animó a Marta a participar en 'Supervivientes': “Yo la animé a ir a 'Supervivientes' porque se estaba obsesionando con el tema del embarazo. Se hizo unas pruebas y le salió una infección de endometrio y su ginecólogo le dijo que fuera y así se despejaba”.

Finalmente, Tony le preguntó a María Rosa Cobo si, a pesar de las complicaciones que enfrenta para ser padre junto a su pareja, tendrán un hijo en el futuro. La vidente le despejó todas las dudas en el programa.