Preocupa el estado de salud de Marta Peñate en Supervivientes

Marta Peñate continúa con su andadura en Supervivientes con la tensión de por medio. Hace unos días, su compañera Suescun decidió incumplir su palabra y nominarla después de proclamarse líder: "Un día dije que jamás nominaría a Marta, creo que sería injusto nominar a Jorge porque lleva dos semanas consecutivas nominado, creo que no sería justa conmigo misma sintiendo lo que he sentido porque ha sido bastante denigrante, entonces Marta, te nomino".

Al margen de todos los encontronazos que los concursantes pueden estar viviendo ante una situación de supervivencia a la que se enfrentan durante su estancia en Honduras, en plató las cosas siguen su curso con debates y defensores de por medio. Tanto es así que incluso hay muchos detalles de la vida de los concursantes que salen a la luz en su ausencia, como ha sido alguna de las cosas que Tony Spina ha ido revelando.

Y es que, como es bien sabido, Marta ha acudido al programa en pleno proceso para quedarse embarazada y en un principio estaba fuera del reality: "A Marta se lo propusieron y al principio dijo no porque no sabíamos lo de la infección del endometrio". A raíz de todos los inconvenientes que le han ido surgiendo a la tertuliana televisiva a medida que se iba encontrando con más problemas, Marta decidió aceptar la proposición: "Aunque ella estuviera aquí no podríamos hacer nada, tiene que descansar y que tomarse unos medicamentos y no podríamos hacer nada hasta septiembre".

Apoyo de Tony Spina y el médico

Tony Spina aclara que, a pesar de su estancia en la isla, Marta continúa "tomando probióticos. Lo que está haciendo ahí lo estaría haciendo aquí". Además, Peñate contó con el apoyo del médico, que le dio vía libre al tratarse de una edición más corta.