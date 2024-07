Aramís Fuster la emprende contra Álvaro Muñoz Escassi por su polémica con María José Suárez: “Ya está usted un poquito caducado”

Aramís Fuster utiliza mucho sus redes sociales para colgar vídeos hablando sobre temas diversos, y esta semana ha colgado uno sobre la polémica entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Y parece que la bruja tiene claro lo que ha ocurrido por parte del jinete: según ella cree, todo habría sido una estratagema para hacerse algún plató y sacar dinero.

La máxima autoridad mundial en ocultismo, según ella misma, afirma que “aquí usted se ha hecho el mártir, señor Escassi. Que le estaban extorsionando, que le estaban chantajeando. Y usted miente más que habla. Que se vaya usted de pilinguis, bueno. Y que deje usted de pagar, entonces sí que ya... Pero les recuerdo que a mí no me ha engañado. A María José sí, porque está enamorada. O estaba…”.

Entonces ella, que según dice tiene casi 700 años, se ha metido con la edad del jinete, diciendo que “¿Le han dicho alguna vez que sabe más el diablo por viejo que por diablo? Probablemente, pero a usted le faltan todavía muchos años para adquirir la categoría de diablo. De viejo sí, porque ya está usted un poquito caducado, pero vamos, que no me ha engañado”.

Entonces Aramís ha seguido comentando el supuesto montaje: “Ni había pilingui, ni había demanda, ni había precio. Y si lo había, ya lo habrá pagado, porque, claro, uno no se va de pilinguis gratis. Lo que se consume hay que pagarlo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, le deseo muchísima suerte, pero para otra vez que se le ocurra a usted crear un bulo para que le llamen de algún programa y ganarse unos eurillos, pues, bueno, pero hágalo bien, porque esto no se lo ha creído nadie”.

Además, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP 6’ también ha tenido unas palabras para la engañada, a la que decía que “María José, no te voy a dar el pésame, porque no es cosa de pésame, sino que te voy a dar la enhorabuena. Te has quitado encima un muerto y un mentiroso. Guapo, sí, pero, bueno, también está un poquito cascadillo, o sea que...”.

Finalmente, Aramís terminaba el vídeo diciendo que “Ay, señor Escassi. Que lo conocí en Soto Grande, en un partido de polo, y la verdad que estaba usted bien, bien, pero, vamos, que ha perdido usted mucho. Para optar a una María José le queda a usted muchas cirugías, de arriba y de abajo. Buenas tardes, mis socialités, y espero haberos aclarado algunas dudas que posiblemente había”.