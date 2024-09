La historia detrás del amor de Harry Styles por las tortillas virales de María Pombo

Este pasado fin de semana el cantante Harry Styles (30) estuvo de incógnito en el festival Kalorama, celebrado en el recinto de IFEMA, en Madrid. Bigote, gafas de sol, gorra azul, chaqueta a juego y camiseta blanca de algodón debajo. Un 'look' para jugar al despiste, pero que no ha evitado que los fans del ex de One Direction le hayan localizado y le hayan seguido la pista por las calles de la ciudad.

Además de gozar con las actuaciones de Sam Smith, Jungle, Massive Attack o The Prodigy, el también actor y compositor ha disfrutado de la gastronomía de la capital.

Fue captado desayunando en una cafetería, ACID Shop, de la calle Barquillo del barrio de Chueca. Y disfrutando, hasta en dos ocasiones, de las tortillas de patatas del local de La Martinuca sito en la misma calle.

Socios 'influencers'

Tras el exitoso negocio de tortillas de patatas a domicilio que empezó hace tres años en Madrid está la famosa 'influencer' María Pombo, su marido, Pablo Castellano. También son socios Natalia Coll ('influencer' y amiga de María), su marido, Adrián González (futbolista) y el hermano de este, Álvaro González, también futbolista, los hijos del Míchel González, que formó parte de la conocida como 'la quinta del Buitre' del Real Madrid.

Harry Styles se ha decantado por la tortilla con cebolla de la marca, elaborada con la cebolla que se confita en su propio jugo durante horas a baja temperatura y que posteriormente se añade al huevo que se mezcla con base de patata frita y cebolla normal.

En su segunda visita, el artista optó por la tortilla con pimiento verde. Se cocina con pimiento verde italiano cortado a dados que se pocha durante una hora y se mezcla con huevo y patata, consiguiendo una crema que se lleva hasta el punto de cocinado característico de La Martinuca.

La Martinuca nació en 2021, en plena pandemia. El negocio, que ya cuenta con tres locales de 'delivery' y un restaurante en Madrid, aterrizó el pasado junio en Barcelona. De momento, con un local de recogida y 'delivery' en la calle de Morales 27, en Les Corts.

La receta de la abuela

Detrás de esta historia está Víctor Naranjo, fundador de la marca, y también su abuela Martina, la creadora original de la receta de tortilla que triunfa en las redes.

Según datos de la compañía, venden unas 3.000 tortillas a la semana, y el año pasado sobrepasaron las 130.000 tortillas despachadas, alcanzando los 2,5 millones de euros de facturación.

Con estos datos, La Martinuca prevé incorporar en 2024 a 50 profesionales, lo que supondría un aumento del 100% respecto a 2023.

Este mismo año ha lanzado una campaña publicitaria para dar a conocer su renovada oferta gastronómica así como una nueva imagen y packaging más atractivo. La campaña está protagonizada por la actriz María Galiana, la abuela de 'Cuéntame', y tiene como lema 'Come bien, cuídate mucho'.

Cinco especialidades

Las tortillas de la abuela de la marca contemplan siete versiones: Cebolla Confitada (la estrella de la carta), de Pimiento Verde, Paisana, de Butifarra de Perol y Sobrasada.

Respecto a los precios, van desde los 21,90 euros de la tortilla sin cebolla grande, la más sencilla, hasta los 25,90 de sus recetas más elaboradas. También las hay individuales a partir de 13,50 euros. El bocata, con o sin cebolla, sale por 8,90 euros.

Suscríbete para seguir leyendo