Anabel Pantoja lanza un comunicado urgente en sus redes sociales: "Mataré"

Que Anabel Pantoja y David Rodríguez están viviendo uno de los momentos más dulces de su historia de amor, es innegable. La llegada al mundo de su primera hija en común, Alma, ha hecho que formen un gran equipo y se unan aún más como pareja.

Ella misma desvelaba hace unos días que David había estado en todo momento con ella durante el nacimiento de Alma y que juntos habían hecho un gran equipo en ese día tan especial en sus vidas.

Y lo cierto... es que las imágenes no engañan. Volcado en su hija y con la ayuda incondicional de su suegra, Merchi, David se ha dejado ver con su pequeña en brazos haciéndose a esta nueva vida.

El fisioterapeuta se volcaba con su hija mientras la sentaba en la sillita del coche y Merchi le ayudaba a colocar todas las cosas en el maletero para que todo estuviese en perfecto orden.

Muy felices, las caras de los tres reflejaban el gran momento que están viviendo y por el que siguen recibiendo las felicitaciones de la gente, como la de una señora que se percataba de quiénes eran y le daba la enhorabuena a Merchi: "Señora, enhorabuena" y se acercaba para verle la carita mientras decía: "ay, qué cosa más linda".

La relación de Anabel y David ha pasado por altos y bajos, sobre todo al principio cuando no dejaron de salir noticias de él que le pusieron en el punto de mira. Tanto es así que nadie confiaba en ellos, pero pasado el tiempo... no hay duda de que juntos han formado la familia que tanto deseaban.

Mensaje en redes

Ya ha pasado una semana tras el nacimiento de la pequeña Alma y Anabel ha querido compartir un mensaje escrito con sus 2 millones de seguidores. Lo ha hecho através de los stories de su cuenta oficial de Instagram.

Comunicado de Anabel Pantoja. / Instagram

"Hace 1 semana, a las 09:57 justo pasé el momento que mi cabeza jamas borrará. Lo más importante, traje al mundo a una persona. Que creo que es lo más bonito, personal y mío para siempre que tengo en mi vida hasta hoy. Aún sigo con secuelas y me quedan, físicas y no físicas porque todo te emociona, todo te da felicidad o a la vez te afecta o te viene abajo. Es un estado que solo las mujeres que pasamos por ahi sabemos. Gracias a toda mi gente que estando cerca o lejos no me ha soltado de la mano y a parte de por supuesto querer a alma, se han preocupado por mí, por cómo estaba y cómo lo estoy pasando. A todos vosotros gracias, porque siguen llegando, sms, regalos, flores que aunque sean material se que ahí va vuestro cariño y alegría por lo que me acaba de suceder. Mi hija por la que como dice una amiga mía mataré solo puedo dar las gracias porque escribiendo esto, ya estoy llorando".