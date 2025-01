La conocida receta canaria que ha elaborado Anabel Pantoja para sorprender a sus seguidores

Anabel Pantoja está a punto de dar a luz a su primera hija, junto a David Rodríguez. A lo largo de estos meses ha ido mostrando cómo se ha ido transformado su cuerpo, la ropita que le ha comprado al bebé, las emociones aparejas a esta nueva etapa de su vida... y también sus creaciones culinarias. La última, la del contundente rancho canario.

“La sevillana adoptá en Canarias”, tal y como ella misma se define en su cuenta de Instagram, con 1,9 millones de seguidores, no solo hace alarde de su amor por las Islas Canarias, sobre todo por Gran Canaria, isla en la que reside, sino también muestra sus dotes de cocinera en sus momentos como ama de casa.

Un día la ensaladilla rusa con receta de su madre, “La Merchi”, otro día la pasta, papas con carne... Anabel Pantoja ha sorprendido ahora con una de las elaboraciones más típicas del Archipiélago: el rancho canario.

Se trata de un plato que está a medio camino entre una sopa y un guiso y cada uno le pone la carne que desee, como pollo, cerdo y ternera. Además, lleva fideos y papas. Cada cuchara es una explosión de sabor y el que ha elaborado Anabel, al menos, mala pinta no tiene.

Rancho canario de Anabel Pantoja. / @anabelpantoja00

Un momento incómodo en Gran Canaria

Hace unas semanas se encontró de frente con su exmarido, el grancanario Omar Sánchez, en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en el arranque de la nueva edición de Gran Canaria Swim Week en Las Palmas.

Un momento incómodo grabado por las cámaras de Europa Press en el que la influencer, en lugar de saludar con normalidad al surfero con el que compartió 4 años de su vida y del que se separó en enero de 2022 tan solo 4 meses después de su boda, optaba por ignorarle, girar la cara y pasar de largo, como si no lo hubiese visto o no le conociese.

Anabel ha preferido no decir nada, pero Omar sí se ha pronunciado. "No sé, ¿lo vieron ustedes?" ha reaccionado con una sonrisa a la pregunta sobre el desplante de la influencer al evitar saludarle, asegurando que a pesar de todo él "le deseo lo mejor, siempre lo he dicho" a su exmujer.